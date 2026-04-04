Video | Conductor contó cómo fue secuestrado, amarrado y extorsionado en Bojacá: amenazaban con mutilarlo

Un nuevo caso de secuestro y extorsión se registró en el municipio de Bojacá, donde un conductor de camión afiliado a una plataforma de transporte de carga, identificado como Juan Pablo para proteger su identidad, fue víctima de un grupo de delincuentes que aprovechó un supuesto encargo de transporte para retenerlo, amenazarlo y exigir dinero a sus familiares.

El hecho se enmarca en un incremento de delitos conocidos como falsa encomienda o falso servicio en los municipios cercanos a Bogotá, donde los criminales se aprovechan de zonas rurales y poco concurridas para ejecutar sus planes.

Conductor contó cómo fue secuestrado, amarrado y extorsionado en Bojacá

Juan Pablo relató a Noticias RCN cómo todo comenzó cuando recibió un pedido de transporte de carga a través de una aplicación digital. La ruta indicada iba desde Bojacá hacia Soacha, pero al llegar al lugar señalado no encontró a nadie.

Yo seguía la ubicación que me botaba la aplicación, no encontré a nadie, no hubo ninguna persona.

En ese momento, dos hombres aparecieron y lo encañonaron, golpeándolo en la cabeza.

Me dijeron que pusiera el freno de mano y me corriera para la mitad. Yo ahí quedé frío, ahí no hice nada, yo dije no me hagan nada, yo hago todo lo que ustedes me digan.

Durante varias horas, lo mantuvieron amordazado y atado a un árbol. Le quitaron el celular y grabaron videos de su cautiverio, en los que lo amenazaban directamente y luego enviaban las grabaciones a sus familiares, exigiendo importantes sumas de dinero para su liberación. Juan Pablo recordó:

Me tomaban videos apuntándome a la cabeza, metiéndome el revólver a la boca, se los enviaban a mi mamá, se los enviaban a mi tía, a mi suegra. Todo se los respondía, les dije este es el chat de mi mamá, este es el de mi mujer, siempre en todo momento apuntándome a la cabeza.

Delincuentes exigían $50 millones para liberar a conductor de camión abordado en Bojacá

Los delincuentes inicialmente exigieron 50 millones de pesos, y tras recibir varias transferencias, continuaron con la tortura: lo golpearon, lo amarraron nuevamente al árbol y huyeron con su camión. Antes de escapar, amenazaron con mutilaciones:

Si no enviaban más plata me cortaban un dedo, me cortaban una oreja, me picaban.

Lo que los criminales no anticiparon fue que Juan Pablo logró liberarse de las cuerdas.

Conductor se liberó y logró dar con sus captores en Bojacá

Corrió hacia la carretera y solicitó ayuda a un campesino que transitaba en motocicleta, relatando:

Yo me solté como pude, bajé a la carretera, iba pasando una moto le dije que me diera un minuto que me acababan de robar el carro.

Gracias a la rápida reacción de la comunidad, Juan Pablo identificó el camión de los delincuentes y emprendió la persecución. Cuando los sospechosos intentaron huir a pie, dos fueron detenidos por la Policía, mientras que Juan Pablo logró capturar a uno directamente.

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La Policía informó que los casos de falsa encomienda y falso servicio se han incrementado en municipios aledaños a Bogotá, donde la soledad del campo facilita la comisión de estos delitos.

Por ello, recomendaron verificar siempre la idoneidad de los usuarios y empresas de transporte de carga o mensajería antes de aceptar servicios.