Conmoción: querido influencer murió en trágico accidente de tránsito

En los entornos digitales hay un profundo shock debido a que un reconocido influencer falleció en un accidente automovilístico.

James Wehr, que creaba contenido relacionado con el mundo automotriz, era originario de Perth, Australia, pero vivió la mayor parte de su vida en California, Estados Unidos, murió a sus 27 años.

El accidente ocurrió el pasado domingo 13 de septiembre en Irvine, la ciudad de California que hace parte del condado de Orange.

¿Qué se sabe del accidente en el que murió James Wehr, el reconocido influencer automotriz?

De acuerdo con lo que han revelado las autoridades, James Wehr, junto a otra persona, se encontraba dentro de un vehículo McLaren que se detuvo en un semáforo ubicado en la intersección entre Culver Drive y Deerfield Avenue.

Sin embargo, cuando la luz cambió a verde, el automotor habría alcanzado gran velocidad, perdido el control en cuestión de segundos y chocado contra un andén y un árbol.

Además, debido a la gravedad del choque, el McLaren se incendió, se dividió en dos y, apenas los encargados de las labores de rescate llegaron al lugar de los hechos, confirmaron la muerte de James Wehr y su acompañante.

Este influencer tenía más de 50.000 seguidores en su cuenta de Instagram y era el propietario de South OC Cars & Coffee, la exhibición semanal de autos más grande del mundo.

Este fue el mensaje de luto tras la muerte de James Wehr, el reconocido influencer

Desde la cuenta de South OC Cars & Coffee, se confirmó el deceso de James Wehr y se pidió privacidad para afrontar el momento de luto.

"Desafortunadamente, tenemos noticias muy pesadas para compartir: perdimos a nuestro querido hijo y hermano James en un accidente. Respetuosamente, pedimos privacidad como familia, mientras procesamos esta profunda pérdida", se planteó en la primera parte del mensaje.

"Agradeceríamos todos sus buenos pensamientos y oraciones. Para aquellos que conocieron a James, gracias por ser sus amigos, sus mentores y sus compañeros. Gracias por ser sus clientes y sus seres queridos", se añadió.