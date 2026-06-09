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Compartían videos de agresiones sexuales contra sus propios hijos y los enviaron a la cárcel

La captura de los implicados se logró gracias a investigaciones adelantadas con Interpol, autoridades de España y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Foto: Magnific

Noticias RCN

septiembre 06 de 2026
09:12 a. m.
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La Fiscalía General de la Nación dio a conocer un comunicado confirmando que cuatro personas fueron judicializadas por la producción, almacenamiento y circulación de material de abuso sexual infantil.

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Mujer compartía videos de agresiones sexuales contra su hija

Uno de los casos involucra a una mujer que presuntamente grababa las agresiones sexuales contra su propria hija cuando la menor tenía un año. Gracias a información compartida por la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños de Interpol, lograron ubicarla en Armenia, Quindío.

Este no sería el único registro relacionado con el material de abuso sexual infantil. Según la Fiscalía, en Soacha, Cundinamarca, fue ubicado un sujeto que presuntamente también abusaba de su hijastra, de 7 años, la fotografiaba y compartía las evidencias audiovisuales de las agresiones.

Su localización se logró gracias a una alerta emitida por la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI).

En el tercer y cuarto caso están involucrados dos sujetos que habrían utilizado una aplicación de mensajería para compartir archivos de contenido sexual que involucraban a menores de edad. El primer sujeto, identificado como Leonardo Muñoz, fue ubicado en Pitalito, Huila; el segundo, José Sabalza, en Cartagena.

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Su captura se logró gracias a labores investigativas adelantadas en articulación con la Dijin de la Policía Nacional y autoridades de Aragón, España. “Muñoz Claros es señalado de distribuir 1.223 videos, mientras Sabalza Cortés, al parecer, recibió y difundió este material”.

En el comunicado, la Fiscalía indicó que a los procesados les fueron imputados delitos como pornografía con personas menores de 18 años, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años, acto sexual con menor de 14 años agravado, acceso carnal violento y acto sexual violento agravado, pero ninguno aceptó los cargos.

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