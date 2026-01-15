CANAL RCN
Colombia Video

Hombre golpeó e intentó quemar viva a su expareja y a su hijo menor en Magangué

El agresor, de 32 años, ya había golpeado a la mujer días antes.

Valentina Bernal

enero 15 de 2026
11:34 a. m.
Un caso de violencia intrafamiliar ocurrió en el municipio de Magangué, en el departamento de Bolívar, donde un hombre de 32 años fue enviado a prisión tras ser señalado de atacar brutalmente a su ex pareja y de intentar prender fuego a la vivienda en la que ella se encontraba junto a su hijo menor de edad.

Los hechos se registraron el pasado 5 de diciembre y solo la oportuna intervención de la comunidad evitó un desenlace fatal.

Capturan a hombre que intentó quemar viva a su expareja y a su hijo en una vivienda

De acuerdo con la información oficial, el hombre fue capturado mediante orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Según las investigaciones adelantadas por las autoridades, el agresor habría golpeado a su expareja sentimental el pasado 1 de enero, en otro episodio de violencia que antecedió al intento de incendio.

Días después de esa agresión, en horas de la madrugada, el hombre presuntamente llegó hasta la vivienda donde residía la mujer junto a su hijo menor de edad. En ese momento, habría esparcido gasolina en la entrada de la casa con la aparente intención de prenderle fuego.

¿Cómo se dieron cuenta de que el hombre intentó incendiar la vivienda con ellos adentro?

La situación fue advertida por los vecinos, quienes notaron lo que estaba ocurriendo y actuaron de inmediato.

Al percatarse de que la vivienda había sido rociada con combustible, alertaron a las autoridades y lograron evitar que el incendio se propagara.

Gracias a ese llamado, unidades de la Policía de Bolívar llegaron al lugar y controlaron la situación antes de que se produjera una tragedia.

La Policía Nacional informó que, tras la denuncia y el avance de las indagaciones, se logró materializar la orden de captura contra el presunto agresor, evitando que los hechos de violencia continuaran. El hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente y presentado ante un juez de la República.

Luego de evaluar las pruebas recaudadas, el juez decidió imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, enviándolo a prisión mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.

