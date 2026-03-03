Los únicos documentos habilitados para votar en Colombia: ¿Sirve la cédula digital?

Este 2 de marzo, comenzaron las votaciones para elegir a los integrantes del Congreso de la República para los próximos 4 años. Los primeros en ejercer su derecho al voto fueron los colombianos radicados en el exterior, quienes tendrán la posibilidad de elegir a sus candidatos hasta el 8 de marzo.

Ese domingo, se realizará la jornada de votaciones a nivel nacional, donde se espera la participación de millones de colombianos. Ante este escenario, surge la duda sobre cuáles son los documentos habilitados para participar en el ejercicio electoral.

Los documentos con los que se puede votar en Colombia

De acuerdo a lo informado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes voten tendrán tres alternativas para que los jurados de votación les permitan participar en las elecciones: cédula de ciudadanía antigua y la cédula digital en sus dos versiones.

"El único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia y en el exterior es la cédula de ciudadanía, bien sea la amarilla con hologramas o la digital, en su versión física o en el dispositivo móvil", indicó el ente electoral.

Asimismo, dejaron claro que "el pasaporte, la contraseña, la libreta militar y demás documentos no son válidos para sufragar", por lo que en ese caso, los jurados de votación no podrán entregar los tarjetones. Tampoco serán consideradas fotos o copias de los documentos.

¿Cómo consultar su lugar de votación?

Para consultar su lugar de votación, tiene diferentes alternativas. En primer lugar, puede hacerlo a través de la página web de la Registraduría únicamente digitando su número de cédula.

Por otro lado, la entidad indicó que los ciudadanos también pueden consultarlo en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store.