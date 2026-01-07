Hombre le habría quitado la vida a un gallo al sacudirlo y cubrirlo de espuma durante las fiestas en Popayán

Un indignante hecho de presunto maltrato animal fue captado recientemente en el que se observa a un hombre, mientras sacude contundentemente a un gallo en el marco de las fiestas de Pubenza, en Popayán.

Ante la contundencia del hecho, cientos de internautas se han tomado las redes sociales para exigir una investigación al sujeto, quien, según la senadora Andrea Padilla, habría terminado con la vida del animal.

Hombre le habría quitado la vida a un gallo en Popayán

Las insólitas imágenes dejan ver a un sujeto, quien subió a la plataforma de carga de un vehículo para mostrar, ante la multitud presente, a un gallo que fue tomado por las patas y fue sacudido en reiteradas ocasiones, mientras también recibía una gran cantidad de espuma que es utilizada para las famosas celebraciones carnavalescas.

Tras varios minutos de sacudir al animal desde sus extremidades, el hombre decide arrojar al ave al suelo del vehículo, mientras esta queda aparentemente inmóvil. Los hechos se presentaron en presencia de un amplio número de espectadores, quienes también habrían celebrado la conducta del hombre.

El suceso ya ha generado el rechazo por parte de la comunidad animalista, quienes han exigido, por medio del material fílmico, que se abra una investigación en contra del sujeto. Así mismo, la senadora Andrea Padilla se pronunció, por medio de su cuenta oficial de Instagram, al rechazar contundentemente las acciones que serían sancionadas por la ley Ángel.

“Las aves, al igual que los cerdos, las vacas, es decir, los animales habituales dentro de la industria de consumo, así como los equinos, los gatos, los perros y los animales silvestres, se encuentran protegidos por la ley Ángel. Esta ley protege al conjunto de los animales vertebrados de cualquier acto de maltrato, crueldad, violencia y sevicia”, explicó Padilla.

También, la senadora señaló que el procedimiento para estos casos es el mismo. Por esto, el hecho debe ser denunciado ante la Fiscalía, en caso de ser posible se debe identificar al agresor y se debe custodiar el cadáver para su levantamiento y respectiva necropsia.

¿Qué ocurrirá con el presunto agresor?

Pese a la indignación de la ciudadanía, la senadora afirmó que, en este caso, no se cuenta con el cuerpo del delito que permita establecer la causa de la muerte del animal. Por esto, Padilla hizo un llamado a la comunidad a no promover este tipo de "actos crueles".

“Un llamado a que intentemos hacer ante estos casos, disfrazados de festejo, cultura y tradición, hacer el mismo procedimiento para que haya justicia. A los alcaldes, un llamado a la sensatez y responsabilidad. No pueden autorizar estos espectáculos, pues no solamente son crueles, sino que también ayudan al embrutecimiento de la gente y son claramente ilegales”, finalizó.