Mujer apuñalada 55 veces por su expareja: su hijo de 11 años vio el atroz ataque y la salvó

Una mujer fue brutalmente atacada por su expareja sentimental en una demencial agresión. Le propinó 55 puñaladas en todo su cuerpo. Los hechos ocurrieron el 1 de enero en su apartamento en el noroccidente de Bogotá.

El agresor la apuñaló despiadadamente frente a sus dos hijos de 11 y seis años. El responsable, quien tiene orden de captura, se fugó. El terrible hecho que quedó grabado en una cámara de seguridad del apartamento.

La víctima de 31 años se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, con heridas críticas en su cuello y en su abdomen.

Buscan a hombre con tatuaje de Spiderman que apuñaló 55 veces a su expareja

Tras cometer el intento de feminicidio, el hombre escapó y es buscado por las autoridades. La familia de la víctima advirtió que podría haberse escapado a Estados Unidos, puesto que se llevó 100 millones de pesos que había retirado de una cuenta bancaria, una caja fuerte con unos ahorros de la víctima, 12 millones de pesos y la visa.

El responsable escapó chocando el carro, aunque la seguridad del conjunto ubicado en Engativá, noroccidente de Bogotá, le cerró las puertas.

Diana Marcela Castro, hermana de la víctima reveló detalles del atroz ataque y de las conductas del señalado agresor:

Pedimos ayuda a las autoridades porque este psicópata está suelto. Supimos que se hizo curaciones en el Pinar de Suba, que lo han visto en El Bosque Popular. Sabemos que hay unos amigos que lo están escondiendo.

Sandra quería alejarse por comportamientos violentos. Según la hermana, él habría planeado todo el asesinato porque ella quería terminar con él.

Aterrador relato del ataque con cuchillo a Sandra Castro en Engativá

El niño me hace una videollamada y me dice, tía, necesito que te vengas rápido para la casa porque mi papá acaba de matar a mi mamá. Estaba todo lleno de sangre y pues gira la cámara y miro yo a mi hermana allá en el piso.

Así empezó el ataque que indicaba al niño de 11 años. El hombre golpeó a Sandra Castro de 31 años y los dos niños intentaron defender a su mamá. Después, él fue a un cuarto, sacó un cuchillo y por aproximadamente cinco minutos la hirió con arma blanca.

Él le propinó 55 puñaladas, primero la golpeó brutalmente. Cabe resaltar que él practica judo, entonces es una persona fuerte, es un hombre de 43 años.

El niño valientemente pidió ayuda a familiares y vecinos, mientras ella se encontraba inconsciente en el suelo.

“De no haber sido por el niño, creo que la historia hubiera sido otra. Aunque mi hermana está muy delicada, tenemos la fe y la confianza en Dios de que el Señor la va a sacar adelante", aseguró Diana.