CANAL RCN
Colombia Video

Así fue la excursión de los jóvenes del Liceo Antioqueño, registrada horas antes del siniestro vial

Video captó momentos de alegría de estudiantes del Liceo Antioqueño en Coveñas previo al trágico accidente de tránsito.

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
07:37 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las imágenes que hoy estremecen a Colombia contrastan con los recuerdos de felicidad que quedaron grabados apenas horas antes.

Un grupo de jóvenes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello disfrutaba de su excursión, celebrando el cierre de una etapa académica y el inicio de nuevos sueños, sin imaginar que ese viaje marcaría un desenlace trágico que enluta a todo un departamento de Antioquia y el país.

20 jóvenes sobrevivientes luchan por su vida tras la tragedia en Remedios, Antioquia
RELACIONADO

20 jóvenes sobrevivientes luchan por su vida tras la tragedia en Remedios, Antioquia

La excursión, planeada como un espacio de integración y descanso tras culminar el bachillerato, tuvo como destino las playas de la costa Caribe de Coveñas.

Allí, entre risas, fotografías y videos compartidos en redes sociales, los estudiantes vivieron lo que serían sus últimas horas de alegría colectiva.

Jóvenes del Liceo Antioqueño perdieron la vida en accidente de tránsito

El vehículo, que transportaba a cerca de 40 personas, perdió el control y cayó por un abismo de más de 60 metros en una carretera cercana al municipio de Segovia.

El impacto dejó un saldo devastador: 17 personas fallecidas y al menos 20 heridas, algunas de ellas con lesiones de gravedad, según los reportes preliminares de las autoridades.

Accidente de bus en Antioquia: 17 personas fallecidas y rescate con cuerdas en abismo de 60 metros
RELACIONADO

Accidente de bus en Antioquia: 17 personas fallecidas y rescate con cuerdas en abismo de 60 metros

Los jóvenes que apenas comenzaban a proyectar su futuro profesional y personal fallecieron después de disfrutar de su excursión.

Amigos, familiares y compañeros recuerdan a los estudiantes llenos de vida, ilusión y esperanza. En redes sociales, circulan mensajes de despedida y homenajes que reflejan el profundo dolor que dejó la tragedia en Bello y en la comunidad educativa.

Dolor en Colombia tras accidente mortal de estudiantes del Liceo Antioqueño

Tras conocerse el accidente, el Liceo Antioqueño emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con las familias afectadas:

Lamentamos profundamente lo sucedido con nuestros estudiantes y sus familias, los abrazamos en este momento de dolor y nos ponemos a disposición para brindar el acompañamiento necesario a toda nuestra comunidad.

Cárcel para hombres que extorsionaban y secuestraban trabajadores de petroleras en Meta
RELACIONADO

Cárcel para hombres que extorsionaban y secuestraban trabajadores de petroleras en Meta

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro, mientras organismos de socorro continúan atendiendo a los heridos. Entre tanto, Antioquia guarda silencio y se une en oración por las víctimas y sus familias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Prima

Quincena y prima de diciembre: las alertas de la Policía para no caer en estafas digitales

Accidente de tránsito

20 jóvenes sobrevivientes luchan por su vida tras la tragedia en Remedios, Antioquia

Cárceles en Colombia

Aplausos entre rejas: más de 30 internos se graduaron como bachilleres en cárcel de Apartadó

Otras Noticias

Astrología

Revelan la inquietante profecía de Baba Vanga que se cumpliría antes del 2025

Algunas de las profecías de Baba Vanga han vuelto a circular en redes sociales, generado gran debate.

Davivienda

Importante banco lanzó cuenta de ahorro en dólares para colombianos: así funciona

Ahorrar en dólares ya es posible para los colombianos con una nueva cuenta bancaria digital que se abre en minutos y permite guardar dólares reales sin trámites presenciales.

Salud mental

Alarmante cifra de casos de bullying en colegios: ¿Qué hacer en caso de ser víctima?

Independiente Medellín

El grande de Suramérica que va por Washington Aguerre: están negociando y se iría de Medellín

Artistas

Falleció reconocido músico y humorista argentino a los 86 años