Así fue la excursión de los jóvenes del Liceo Antioqueño, registrada horas antes del siniestro vial

Las imágenes que hoy estremecen a Colombia contrastan con los recuerdos de felicidad que quedaron grabados apenas horas antes.

Un grupo de jóvenes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello disfrutaba de su excursión, celebrando el cierre de una etapa académica y el inicio de nuevos sueños, sin imaginar que ese viaje marcaría un desenlace trágico que enluta a todo un departamento de Antioquia y el país.

La excursión, planeada como un espacio de integración y descanso tras culminar el bachillerato, tuvo como destino las playas de la costa Caribe de Coveñas.

Allí, entre risas, fotografías y videos compartidos en redes sociales, los estudiantes vivieron lo que serían sus últimas horas de alegría colectiva.

Jóvenes del Liceo Antioqueño perdieron la vida en accidente de tránsito

El vehículo, que transportaba a cerca de 40 personas, perdió el control y cayó por un abismo de más de 60 metros en una carretera cercana al municipio de Segovia.

El impacto dejó un saldo devastador: 17 personas fallecidas y al menos 20 heridas, algunas de ellas con lesiones de gravedad, según los reportes preliminares de las autoridades.

Los jóvenes que apenas comenzaban a proyectar su futuro profesional y personal fallecieron después de disfrutar de su excursión.

Amigos, familiares y compañeros recuerdan a los estudiantes llenos de vida, ilusión y esperanza. En redes sociales, circulan mensajes de despedida y homenajes que reflejan el profundo dolor que dejó la tragedia en Bello y en la comunidad educativa.

Dolor en Colombia tras accidente mortal de estudiantes del Liceo Antioqueño

Tras conocerse el accidente, el Liceo Antioqueño emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con las familias afectadas:

Lamentamos profundamente lo sucedido con nuestros estudiantes y sus familias, los abrazamos en este momento de dolor y nos ponemos a disposición para brindar el acompañamiento necesario a toda nuestra comunidad.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro, mientras organismos de socorro continúan atendiendo a los heridos. Entre tanto, Antioquia guarda silencio y se une en oración por las víctimas y sus familias.