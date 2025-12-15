Quincena y prima de diciembre: las alertas de la Policía para no caer en estafas digitales

Este 15 de diciembre no solo marca mitad de mes, sino también la llegada de la esperada prima de fin de año para millones de colombianos. Sin embargo, junto a la alegría por ese ingreso extra, crece también el riesgo de convertirse en víctima de delitos cibernéticos, una amenaza que se intensifica en temporadas de alta actividad financiera como esta.

El coronel Adrián Vega, jefe del Departamento de Ciberseguridad de la Policía Nacional, alertó que durante estos días se incrementan modalidades de estafa que buscan robar datos personales y financieros mediante engaños cada vez más sofisticados. “Los delincuentes aprovechan la emoción de la gente, la urgencia y el movimiento de dinero para confundir y estafar”, explicó.

Las estafas más comunes en temporada de prima

Según el oficial, entre los delitos que más se repiten están el phishing, smishing y vishing, nombres que pueden sonar complejos, pero cuyo funcionamiento es sencillo: engañar a la víctima para que entregue información sensible.

El vishing corresponde a llamadas telefónicas fraudulentas en las que los estafadores se hacen pasar por entidades bancarias o comercios. “Nunca un banco va a pedir claves, números de tarjeta o códigos de seguridad por teléfono”, insistió el coronel Vega.

El smishing, por su parte, llega a través de mensajes de texto que incluyen enlaces maliciosos. Estos links redireccionan a páginas falsas que imitan portales oficiales. La recomendación es clara: no abrir enlaces sospechosos ni ingresar datos personales.

Finalmente, el phishing suele llegar por correo electrónico, WhatsApp u otras plataformas de mensajería instantánea. Los delincuentes copian logotipos y diseños de entidades financieras y comercios electrónicos para generar confianza y robar información.

Recomendaciones para cuidar la prima

La Policía aconseja desconfiar de llamadas de números desconocidos, evitar responder mensajes que generen urgencia y escribir directamente la dirección web del banco en el navegador, en lugar de ingresar desde buscadores o enlaces enviados por terceros.

También se pidió especial cuidado en los cajeros automáticos, donde los delincuentes pueden ofrecer ayuda para obtener claves o incluso cambiar tarjetas sin que la víctima lo note. En caso de retirar grandes sumas de dinero, los ciudadanos pueden solicitar acompañamiento policial, un servicio gratuito coordinado con las entidades financieras.

Aunque muchos prefieren retirar efectivo, expertos recomiendan priorizar los pagos digitales, siempre que se hagan desde plataformas seguras y dispositivos confiables.

Dónde denunciar y pedir ayuda

Si una persona sospecha que está siendo víctima de una estafa o recibe llamadas o mensajes fraudulentos, puede acudir al CAI Virtual de la Policía Nacional, disponible las 24 horas del día. En esta plataforma, expertos en ciberseguridad orientan, reciben denuncias y activan protocolos de protección.

Las autoridades recalcan que la prevención empieza por el manejo responsable de la información personal, incluso la que se publica en redes sociales. En una fecha clave para la economía familiar, el llamado es claro: disfrutar la prima, pero con precaución, para que la alegría de diciembre no termine en manos de los ciberdelincuentes.