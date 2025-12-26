CANAL RCN
Colombia Video

Autoridades frustraron atentado con explosivos en Facatativá

De momento, investigan a qué grupo pertenece el depósito en el que fue encontrado el material incautado.

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
01:08 p. m.
Integrantes de la Quinta División del Ejército habrían frustrado, tras labores de inteligencia, un atentado con explosivos en el casco urbano de Facatativá, Cundinamarca.

De acuerdo con el comandante general de las Fuerzas Militares, Almirante Francisco Hernando Cubides, uniformados encontraron un depósito ilegal en el barrio Cartagenita, en el que fueron incautados 15 kilogramos de explosivos ANFO (Ammonium Nitrate - Fuel Oil), 1000 envases de PVC, 20 metros de cable dúplex y una batería.

Se cree que el material iba a ser utilizado en acciones criminales en el municipio, ubicado a poco más de una hora de la capital colombiana, pero no fue el único hallazgo que el almirante Cubides destacó en las últimas horas.

Las autoridades avanzan en investigaciones que les permitan esclarecer a qué grupo pertenece el depósito en el que fueron hallados los elementos, ahora, en manos de las autoridades.

Incautación de droga y liberación de secuestrados en Cauca se logró en los últimos días del año:

En medio de operativos realizados por las Fuerzas Militares en el departamento del Cauca, se logró la incautación de marihuana y la liberación de secuestrados, en manos de las disidencias. Este último, de acuerdo con el comandante general, ocurrió:

“En el corregimiento El Palo, zona rural del municipio de Caloto – Cauca”, donde “la presión ejercida por las tropas de la Tercera División del Ejército permitió la liberación de dos personas que permanecían secuestradas por la estructura criminal ‘Dagoberto Ramos Ortiz’, integrada por cabecillas de las disidencias de Iván Mordisco”.

Mientras, “en zona rural del municipio de Timbiquí – Cauca, durante un puesto de control, unidades fluviales de la Fuerza Naval del Pacífico, de la Armada Nacional, inmovilizaron una embarcación en la que un sujeto transportaba 56 costales que contenían 3.228 paquetes rectangulares. Tras la Prueba de Identificación Preliminar Homologada - PIPH, se estableció que correspondían a 1.591 kilogramos de marihuana”.

