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Hospital de Buenaventura en riesgo de colapso: atienden a los pacientes en carpas tras el terremoto

Adultos mayores, bebés y personas en estado crítico reciben atención en carpas expuestas al calor y la lluvia.

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
06:34 p. m.
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El terremoto de magnitud 5.7 ocurrido el pasado lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana deja 281 personas fallecidas en el suroccidente del país.

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En Buenaventura, la emergencia golpea de manera particular al Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata, donde decenas de pacientes son atendidos bajo carpas improvisadas, expuestos al calor y la lluvia.

Adultos mayores, bebés y personas en estado crítico reciben atención en condiciones precarias. “Hay personas que no se han podido bañar hace tres días y no cuentan con baños disponibles”, relató un auxiliar de enfermería. El personal médico hace lo posible, pero la falta de medicamentos y recursos básicos agrava la crisis.

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“La estructura está en riesgo de colapso”

El líder social Erick Buenaventura advirtió que la infraestructura hospitalaria presenta graves daños: “La estructura se encuentra deteriorada, esperamos el dictamen de profesionales expertos, pero a simple vista las condiciones no son las mejores”.

El líder insistió en que la emergencia debe ser atendida con planificación. “Ya pasamos la etapa de la reacción, ahora debemos ver cómo vamos a reconstruir nuestra ciudad y nuestro hospital”, dijo.

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Bebés y pacientes sin condiciones mínimas

La precariedad se refleja en casos como el de una bebé de apenas diez días de nacida que recibe atención en una silla por falta de camas. Su madre explicó que el calor dentro de las carpas es insoportable y pidió ventiladores para aliviar la situación.

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Los pacientes denuncian que solo cuentan con botellas de agua para asearse y que muchos permanecen en la intemperie.

“La crisis de salud no inició con el terremoto, viene de años atrás”, recordó Erick, subrayando que la tragedia evidenció problemas históricos en el sistema hospitalario de Buenaventura.

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