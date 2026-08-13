Avianca y LATAM amplían ayudas para pasajeros afectados por el terremoto

LATAM y Avianca anunciaron medidas especiales para los pasajeros que puedan verse afectados por la emergencia ocasionada por el terremoto registrado en el país el pasado 10 de agosto.

Avianca y LATAM anuncian medidas especiales para afectados por terremotos

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Las dos aerolíneas extendieron sus mecanismos de protección para viajeros con vuelos relacionados con algunas de las ciudades afectadas, permitiendo modificaciones de itinerario, cambios de ruta y, en determinados casos, devolución del valor de los tiquetes.

Las condiciones y fechas establecidas son diferentes para cada aerolínea.

Avianca extiende sus medidas hasta el 30 de agosto

Avianca anunció que mantendrá sus medidas de protección para pasajeros con vuelos nacionales o internacionales que salgan o lleguen a Pereira, Cali, Armenia y Quibdó, con fechas de viaje comprendidas entre el 10 y el 30 de agosto de 2026.

Los viajeros podrán acceder, sin costos adicionales y de acuerdo con la disponibilidad, a tres alternativas principales: Cambio de fecha del vuelo, cambio de ruta y reembolso de tiquete.

Estas medidas aplican tanto para pasajeros locales como para viajeros en conexión y para compras realizadas por cualquiera de los canales de Avianca. Los cambios se realizarán en la misma cabina del vuelo original y estarán sujetos a disponibilidad.

LATAM también amplía sus flexibilidades

Por su parte, LATAM Airlines extendió hasta el 23 de agosto sus medidas para viajeros con vuelos desde o hacia Pereira, Cali o Armenia.

La flexibilización aplica a pasajeros con fechas de viaje entre el 10 y el 23 de agosto de 2026.

La aerolínea estableció las mismas tres alternativas que Avianca para los pasajeros afectados.

Como parte de las medidas para facilitar la movilidad de los pasajeros afectados, LATAM informó que programó tres vuelos adicionales para el viernes 14 de agosto.

De acuerdo con la compañía, uno de estos vuelos cubrirá la ruta hacia Cali vía Bogotá, mientras que los otros dos operarán entre Bogotá y Armenia.

La aerolínea señaló que mantiene comunicación con las autoridades y los aeropuertos que continúan bajo restricciones y que cualquier modificación en los itinerarios o nueva medida será informada directamente a los viajeros y publicada en sus canales oficiales.

Tanto Avianca como LATAM recomiendan a sus pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de desplazarse hacia el aeropuerto.

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Avianca indicó que esta consulta puede realizarse mediante su página web, aplicación móvil y demás canales oficiales.

LATAM, por su parte, habilitó su página web y aplicación móvil para consultar el estado de los vuelos y gestionar modificaciones.