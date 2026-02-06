CANAL RCN
Colombia Video

“Hubo más de 400 disparos”: senador Jairo Castellanos sobre el ataque a su comitiva

El vehículo del esquema de seguridad fue atacado por al menos 20 hombres armados en un hecho que dejó dos escoltas muertos y encendió las alarmas por la violencia política en la región.

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
03:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La comitiva del senador Jairo Castellanos fue blanco de un ataque armado de extrema violencia en el oriente del país. Según el propio congresista, al menos 20 hombres armados emboscaron el vehículo en el que se movilizaban sus escoltas y dispararon de manera indiscriminada, dejando más de 400 impactos de bala en el automotor blindado.

Anuncian millonaria recompensa por información sobre el atentado contra esquema de seguridad de Jairo Castellanos
RELACIONADO

Anuncian millonaria recompensa por información sobre el atentado contra esquema de seguridad de Jairo Castellanos

El senador no se encontraba en la caravana en el momento del atentado, pero calificó lo ocurrido como una “masacre cobarde y vil”, subrayando que la cantidad de disparos y de atacantes demuestra que se trató de un ataque planeado para causar el mayor daño posible.

Dos víctimas y una familia en duelo

En el hecho murieron dos integrantes de su esquema de seguridad, Wilmer y Manrique, quienes llevaban varios años trabajando con él. Castellanos aseguró que ambos hacían parte de su entorno cercano y que su pérdida ha golpeado profundamente a su equipo y a sus familias, que hoy enfrentan una tragedia irreparable.

El congresista relató que la violencia del ataque no solo destruyó el vehículo, sino que dejó una huella de dolor en su círculo más cercano y en las comunidades donde adelantaba su trabajo político.

“Esto no tiene sentido político”

Castellanos cuestionó el propósito de una acción de tal magnitud y señaló que no encuentra explicación política a un ataque con semejante nivel de sevicia. “Más de 400 disparos contra dos personas que solo cumplían con su deber de proteger”, afirmó, insistiendo en que la brutalidad del hecho supera cualquier lógica.

Tengo cuatro meses tratando que el señor de la UNP me conteste el teléfono: senador Jairo Castellanos
RELACIONADO

Tengo cuatro meses tratando que el señor de la UNP me conteste el teléfono: senador Jairo Castellanos

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar los responsables y los móviles del atentado. Entre tanto, el caso reabre el debate sobre la seguridad de los líderes políticos en regiones donde persisten grupos armados y donde, como advirtió el senador, hacer política en territorio se ha convertido en una actividad de alto riesgo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ELN

Anuncian millonaria recompensa por información sobre el atentado contra esquema de seguridad de Jairo Castellanos

Cundinamarca

Hallaron los cuerpos de los mineros tras explosión en mina de Guachetá: ya uno fue recuperado

Lluvias En Colombia

Crudas imágenes de la devastación por inundaciones en Tierralta, Córdoba: damnificados exigen ayuda al gobierno

Otras Noticias

Super Bowl

Sorprendente suma: ¿cuánto vale un comercial de 30 segundos en el Super Bowl?

Conozca cuál es el valor de un comercial de 30 segundos en el Super Bowl que se llevará a cabo este domingo.

Canal RCN

Valentina Taguado y la posibilidad de regresar a '¿Qué hay pa' dañar?': esto dijo

La locutora, quien estuvo al frente del proyecto en su fase inicial, habló sobre la posibilidad de estar de regreso en el espacio del Canal RCN.

España

Pastor se llenó los bolsillos apropiándose de las donaciones en España: exfutbolista colombiano fue afectado

Trabajo

Empleados en Colombia podrán acceder a dinero extra, si la empresa no cumplió con este requisito

Enfermedades

Qué es el síndrome de Korsakoff y por qué el alcohol puede provocar demencia