“Hubo más de 400 disparos”: senador Jairo Castellanos sobre el ataque a su comitiva

La comitiva del senador Jairo Castellanos fue blanco de un ataque armado de extrema violencia en el oriente del país. Según el propio congresista, al menos 20 hombres armados emboscaron el vehículo en el que se movilizaban sus escoltas y dispararon de manera indiscriminada, dejando más de 400 impactos de bala en el automotor blindado.

El senador no se encontraba en la caravana en el momento del atentado, pero calificó lo ocurrido como una “masacre cobarde y vil”, subrayando que la cantidad de disparos y de atacantes demuestra que se trató de un ataque planeado para causar el mayor daño posible.

Dos víctimas y una familia en duelo

En el hecho murieron dos integrantes de su esquema de seguridad, Wilmer y Manrique, quienes llevaban varios años trabajando con él. Castellanos aseguró que ambos hacían parte de su entorno cercano y que su pérdida ha golpeado profundamente a su equipo y a sus familias, que hoy enfrentan una tragedia irreparable.

El congresista relató que la violencia del ataque no solo destruyó el vehículo, sino que dejó una huella de dolor en su círculo más cercano y en las comunidades donde adelantaba su trabajo político.

“Esto no tiene sentido político”

Castellanos cuestionó el propósito de una acción de tal magnitud y señaló que no encuentra explicación política a un ataque con semejante nivel de sevicia. “Más de 400 disparos contra dos personas que solo cumplían con su deber de proteger”, afirmó, insistiendo en que la brutalidad del hecho supera cualquier lógica.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar los responsables y los móviles del atentado. Entre tanto, el caso reabre el debate sobre la seguridad de los líderes políticos en regiones donde persisten grupos armados y donde, como advirtió el senador, hacer política en territorio se ha convertido en una actividad de alto riesgo.