Sorprendente suma: ¿cuánto vale un comercial de 30 segundos en el Super Bowl?

El mundo del deporte se prepara para vivir una nueva edición del Super Bowl este domingo 8 de febrero, uno de los eventos deportivos y televisivos más importantes del planeta. En esta ocasión, el partido enfrentará a New England Patriots y Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium, escenario que albergará a miles de aficionados y a millones de espectadores a través de las pantallas en todo el mundo.

Como es habitual, el Super Bowl no solo acapara la atención por lo que sucede dentro del campo de juego, sino también por todo el espectáculo que lo rodea. Desde el show de medio tiempo hasta los comerciales televisivos, el evento se ha convertido en una plataforma global de entretenimiento y mercadeo que mueve cifras multimillonarias.

Un espectáculo que trasciende el deporte

El partido definitorio de la NFL se ha consolidado como uno de los programas más vistos cada año. Marcas de todo el mundo aprovechan el alcance del evento para lanzar campañas publicitarias exclusivas, muchas de ellas creadas especialmente para esa noche.

Además del enfrentamiento deportivo, el espectáculo contará con la presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny, quien será el encargado del show de medio tiempo. Su participación genera expectativa entre los fanáticos de la música y promete ser uno de los momentos más comentados de la jornada, tal como ha ocurrido en ediciones anteriores con otras figuras internacionales.

El espectáculo musical y la puesta en escena forman parte de la esencia del Super Bowl, que combina deporte, entretenimiento y publicidad en un solo evento.

Millonarios costos por unos segundos al aire

Uno de los aspectos más llamativos del Super Bowl es el valor de los espacios comerciales. De acuerdo con NBCUniversal, cadena encargada de la transmisión, el precio promedio de un anuncio de 30 segundos rondará los 8 millones de dólares.

Algunos espacios considerados especiales o de mayor impacto incluso alcanzarían los 10 millones de dólares, cifras que reflejan la magnitud de la audiencia y el poder publicitario del evento. En moneda colombiana, estos valores representan cerca de 30.000 millones de pesos por apenas medio minuto de transmisión.

Estos costos convierten al Super Bowl en el escenario publicitario más caro de la televisión mundial, pero también en el más codiciado. Las marcas que logran asegurar un espacio buscan aprovechar la enorme visibilidad global del partido, donde cada segundo al aire puede traducirse en millones de espectadores y un impacto comercial sin precedentes.