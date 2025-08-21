¿Huracán Erin podría pasar por Colombia? UNGRD respondió

Estados Unidos sigue en incertidumbre por el desarrollo que tenga el huracán Erin. El pasado lunes 18 de agosto llegó con fuertes ráfagas y lluvias en Carolina del Norte.

Erin es el primer huracán de la temporada en el norte del Atlántico. Durante el último fin de semana, el huracán alcanzó la categoría 5; aunque se debilitó con el paso de los días.

Huracán Erin en Estados Unidos

Con base en el Centro Nacional de Huracanes, el huracán generó vientos de 205 km/h cuando se movía al noroeste con una velocidad de 12 km/h. Además, se pronosticó que podía ocasionar lluvias en Cuba y República Dominicana.

El reporte del martes 19 de agosto fue más tranquilo. El huracán cayó hasta la categoría 2. Sin embargo, las autoridades norteamericanas no han bajado la guardia.

A pesar de que la amenaza bajó, Carolina del Norte se ha alistado ante posibles inundaciones. Los planes apuntaban que entre la noche del miércoles y madrugada del jueves iba a ocurrir el mayor impacto del huracán en ese estado.

El gobernador Josh Stein le comentó a la prensa que se anticipaban inundaciones por las grandes olas generadas por los fuertes vientos de la tormenta tropical. Sumado a ello, le hizo un llamado a los habitantes para que tomaran las medidas de prevención.

El Centro Nacional de Huracanes también advirtió que las carreteras de Outer Banks, islas de Carolina del Norte, podrían quedar sin acceso a vehículos dada la altura del agua. De igual forma, el oleaje podría provocar una erosión en las playas.

Huracán Erin no tendrá influencia directa en Colombia

El huracán ha generado incertidumbre en los demás países que tienen acceso al Atlántico. Dando un parte de tranquilidad, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se pronunció.

La entidad indicó que, en sus planes, Erin no tendrá influencia directa en las costas del Caribe colombiano. Lo único es que se han proyectado lluvias en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico, pero sin tener relación con el huracán sino con otros fenómenos.