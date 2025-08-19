Estados Unidos le entrega a México a famoso boxeador con presuntos nexos al narcotráfico

En las últimas horas, Estados Unidos le entregó a México al boxeador Julio César Chávez Jr., hijo del también reconocido boxeador con el mismo nombre, Julio César Chávez.

Chávez Jr. fue capturado el mes pasado en Los Ángeles, después de perder una pelea en Anaheim contra Jake Paul. Las autoridades estadounidenses lo estaban buscando por sus presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa.

Antecedentes del boxeador

Al boxeador lo delató la información falsa en su solicitud de residencia. Las investigaciones del Departamento de Seguridad apuntan que Chávez Jr. volvió a Estados Unidos en 2023.

En aras de quedarse más tiempo en ese país, puso en marcha los trámites para adquirir la residencia permanente. No obstante, se supo que su pareja tenía nexos con el cartel mencionado anteriormente. Antes de estar con el boxeador, fue pareja del hijo de ‘El Chapo’ Guzmán.

El arresto de hace pocas semanas no fue el primero contra Chávez Jr. Las autoridades tenían registros de dos capturas efectuadas en 2012 y 2024, por conducir borracho y posesión ilegal de armas respectivamente.

Julio César Chávez Jr. fue llevado a una cárcel en Sonora

Durante el gobierno del expresidente Joe Biden, al boxeador no lo arrestaron debido a que no era una prioridad para aplicarle la ley. Sin embargo, con el cambio de administración, los planes se modificaron.

La entrega del boxeador a su país de origen se llevó a cabo al mediodía del lunes 18 de agosto. Chávez Jr. fue llevado por el cruce fronterizo en Sonora hasta llegar al penal de Hermosillo. En suelo mexicano, deberá responder por delincuencia organizada y tráfico de armas.

Durante una rueda de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la llegada del deportista: “Entiendo que fue deportado. Nos informaron que iba a llegar a México (…) Había una orden de aprehensión, esto se comunicó hace ya varias semanas cuando lo detuvieron allá”.