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Polémica por conversación que habría tenido una procuradora con 'Negro Ober', quien seguiría delinquiendo desde la cárcel

El ‘Negro Ober’ habría intentado utilizar a una procuradora regional de Santander para enviar un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella.

Noticias RCN

septiembre 12 de 2026
07:29 p. m.
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Una fuerte polémica se desató por una conversación que habría ocurrido en prisión entre alias el Negro Ober y una funcionaria de la Procuraduría luego de conocerse que este criminal habría intentado utilizarla para enviar un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella.

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Magda Liliana Buendía, hasta ahora procuradora regional de Instrucción de Santander, había hablado con alias Negro Ober en la Cárcel de Máxima Seguridad de Palogordo, en el municipio de Girón, donde el delincuente presuntamente buscó utilizarla como intermediaria para enviarle un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella.

Procuradora Buendía fue declarada insubsistente

Horas después de conocerse las versiones sobre del contacto, el procurador general Gregorio Eljach declaró insubsistente a Magda Buendía, quien ocupaba el cargo desde 2021.

“Declarar insubsistente el nombramiento de Magda Liliana Buendía Chacón en el cargo de procurador regional, código OPR, grado ED (ID. 0070) de la Procuraduría Regional de Instrucción Santander. Contra la presente decisión no procede recurso alguno”, señala el decreto 1825 del 11 de septiembre. Sin embargo, el documento no establece que la conversación con Negro Ober haya sido la causa de su salida.

El 'Negro Ober' continuaba delinquiendo desde la cárcel

La controversia aparece justo cuando Ober Ricardo Martínez, enfrenta un nuevo proceso judicial. La Fiscalía asegura que, aunque estaba tras las rejas, habría seguido dirigiendo una red de extorsiones contra comerciantes y habitantes de Barranquilla, Soledad y Galapa.

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La Fiscalía le imputó concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada. Y esta no es la primera vez que las autoridades advierten que ‘Negro Ober’ conservaría poder criminal estando preso.

  • En 2021 fue capturado en Melgar y en 2022 fue trasladado a máxima seguridad en Cómbita.
  • En 2023 aparecieron videos grabados desde prisión amenazando a comerciantes, policías y fiscales.
  • En 2026 fue condenado por amenazar a un fiscal y ahora enfrenta esta nueva imputación.

En el expediente más reciente incluso apareció un comerciante que habría sido retenido y comunicado por videollamada con 'Negro Ober', quien presuntamente le exigió 10 millones de pesos.

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