Ideam alerta por nuevo frente frío que afectará al Caribe colombiano durante el fin de semana

La Directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, explicó que regiones resultarán afectadas por la llegada de un nuevo frente frío.

febrero 05 de 2026
09:02 a. m.
Ghisliane Echeverry, directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), confirmó en Noticias RCN que las lluvias que se han registrado en los últimos días en el Caribe no son usuales.

"El año ha iniciado con lluvias por encima de lo normal, algunas de ellas asociadas a los frentes fríos y a otros fenómenos meteorológicos que se están superponiendo sobre el territorio nacional".

RELACIONADO

La directora del Ideam explicó que esta combinación de factores ha favorecido las lluvias no solamente en la región Caribe y Andina, sino también en la región Pacífica, el norte de la Amazonía y el oriente de la Orinoquía.

Según la funcionaria, desde octubre hasta febrero el país ha registrado precipitaciones superiores a los promedios históricos, fenómeno que ha dejado múltiples damnificados en diversas regiones.

Se está acercando otro frente frío desde el norte

Echeverry detalló que actualmente el frente frío que afecta a la región Caribe "ya se está disipando, de hecho el día miércoles y hoy jueves tuvimos una disminución importante de lluvias". Sin embargo, advirtió que se aproxima otro sistema desde el norte cuyo impacto será significativo.

RELACIONADO

Este nuevo frente frío afectará principalmente al archipiélago de San Andrés y Providencia, donde se espera "un aumento importante de lluvias", así como el occidente del Caribe colombiano. Proyecta que estos efectos se extiendan "durante el resto del fin de semana, viernes, sábado y domingo, incluso que lleguen hasta sentirse hasta el departamento de La Guajira".

La directora del Ideam enfatizó que desde la institución se está monitoreando de manera permanente y alertando a la ciudadanía sobre la llegada de este frente frío. Aclaró que se pueden esperar sistemas meteorológicos adicionales "durante esta época de invierno del hemisferio norte", por lo que las condiciones climáticas inusuales podrían mantenerse en las próximas semanas.

Las regiones más afectadas por las lluvias superiores al promedio incluyen zonas del Caribe, los Andes, el Pacífico, el norte amazónico y el oriente de la Orinoquía..

