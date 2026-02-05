CANAL RCN
Colombia

VIDEO fue evidencia clave de cómo tres menores asesinaron de 17 puñaladas a un polizón en la vía a Quetame

Los tres menores de 15 y 16 años fueron imputados por el homicidio y hurto de polizón que se movilizaba en un tractocamión en Cundinamarca.

VIDEO fue evidencia clave de cómo tres menores apuñalaron 17 veces a un polizón en la vía a Quetame
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
07:11 a. m.
Un caso que inicialmente fue reportado como un accidente de tránsito resultó ser un homicidio violento, al parecer, perpetrado por tres adolescentes contra un hombre que viajaba de manera clandestina en un tractocamión.

La Fiscalía logró esclarecer los hechos y judicializar a los responsables, quienes enfrentan cargos de homicidio y hurto calificado.

Los hechos se registraron el pasado 31 de enero en la vía a Quetame, Cundinamarca, cuando tres menores de 15 y 16 años abordaron un vehículo de carga donde se transportaban de forma irregular.

Al percatarse de la presencia de otros dos polizones, los adolescentes los intimidaron con armas cortopunzantes para despojarlos de sus pertenencias.

Polizón fue asesinado de 17 puñaladas por tres menores

El atraco escaló trágicamente cuando una de las víctimas recibió 17 heridas con un puñal que le causaron la muerte.

El segundo polizón resultó herido en una de sus piernas, pero logró sobrevivir al ataque.

Las autoridades inicialmente calificaron el hecho como un accidente de tránsito, hasta que la investigación reveló la verdadera naturaleza de los hechos.

Video fue evidencia clave para esclarecer el homicidio del polizón

La Fiscalía recopiló material probatorio clave, incluyendo evidencia en video, que permitió identificar y capturar a los tres menores involucrados.

Un fiscal de la seccional Cundinamarca les imputó formalmente los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas según el código penal colombiano.

Durante la audiencia de imputación, los tres procesados no aceptaron los cargos formulados en su contra y deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro especial para menores.

