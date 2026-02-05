“Nunca antes el departamento de Córdoba había sufrido una situación tan crítica”: gobernador sobre la emergencia por lluvias

El departamento de Córdoba atraviesa una crisis histórica debido a las intensas lluvias que han afectado entre 21 y 23 de sus 30 municipios, según confirmó el gobernador Erasmo Zuleta en entrevista con Noticias RCN.

La situación, catalogada por el Ideam como la más crítica en la historia del territorio, ha dejado miles de familias damnificadas.

Municipios gravemente afectados y alerta en el río Sinú

El mandatario departamental precisó que 12 municipios presentan afectaciones graves, entre ellos Canalete, Puerto Escondido, Los Córdobas, Montería, San Bernardo, Moñitos, Puerto Libertador, Montelíbano, Urel, Apartada, Buenavista y Lorica. Además, advirtió que localidades como Cereté podrían enfrentar mayores impactos "por el tema de las aguas que vienen corriendo hacia abajo del río Sinú".

"Nunca antes el departamento de Córdoba había sufrido una lluvia o una situación de estas tan crítica", afirmó Zuleta, quien coordina las acciones de respuesta desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) para articular la atención en los municipios afectados.

Llamado a la unidad y solidaridad en medio de la emergencia

Sobre la respuesta del Gobierno Nacional, el gobernador reconoció el apoyo recibido y pidió evitar confrontaciones. "El director Carlos Carrillo, desde el primer momento que esto ocurrió, el día domingo me escribió, creo, tengo entendido que el día de hoy llega nuestro departamento de Córdoba. Ayer tuvimos a la viceministra de Defensa en representación del gobierno nacional", señaló.

Zuleta insistió en la articulación de esfuerzos entre autoridades y sociedad civil: "Lo único que les estoy pidiendo es, articulemos esfuerzos, porque hoy más que nunca lo que necesita el departamento de Córdoba es unión, compromiso, que es responsabilidad de todos los actores, alcalde, gobernación, aquí estamos, y Gobierno Nacional, y solidaridad de la empresa privada".

Gobernador de Córdoba rescató a un motociclista y le regaló una moto

El gobernador también protagonizó un episodio que tomó relevancia mediática al rescatar a un ciudadano llamado Jesús, quien estuvo a punto de ser arrastrado por la corriente junto a su motocicleta. Cumpliendo su promesa, Zuleta le entregó una nueva moto con el apoyo de un comerciante local que aportó el 50% del valor.

"Más allá de gobernador, soy un ciudadano muy corriente y soy humano. Por eso yo siempre he dicho, más que gobernador, hay que tener corazón y atender estos problemas", expresó el mandatario, quien dejó un mensaje a los damnificados: "Lo material lo podemos rescatar, la vida no la podemos recuperar. Tenemos una sola oportunidad que Dios nos da".