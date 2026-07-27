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María Corina Machado confirma que regresará a Venezuela junto a Edmundo González

En un comunicado conjunto, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia aseguraron que volverán al país y plantearon sus posiciones.

Edmundo González y María Corina Machado
FOTO: María Corina Machado

Noticias RCN

julio 27 de 2026
07:28 a. m.
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María Corina Machado y Edmundo González Urrutia anunciaron que regresarán a Venezuela, aunque sin precisar una fecha para su retorno. La información fue divulgada mediante un comunicado conjunto firmado el 26 de julio de 2026.

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Los líderes afirmaron que su regreso tiene como propósito acompañar a la población venezolana. En el documento señalaron: "Vamos a volver a Venezuela, a acompañar al pueblo al que nos debemos, a recorrer el país y a construir el Gran Acuerdo Nacional para la Reconstrucción de la República".

¿Qué dijeron María Corina Machado y Edmundo González sobre su regreso a Venezuela?

En el comunicado, Machado y González sostuvieron que Venezuela enfrenta una profunda crisis que, según indicaron, se agravó tras los terremotos ocurridos el 24 de junio.

Asimismo, señalaron que la reconstrucción del país requiere "un gobierno nuevo con autoridad moral y capacidad gerencial". Como parte de esa propuesta, señalaron que la voluntad venezolana con las votaciones de 2024, donde reclamaron el triunfo legítimo, siguen vigentes.

¿Cuál fue su postura frente al mecanismo de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el chavismo?

Machado y González también fijaron posición sobre el mecanismo de diálogo anunciado entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y voceros del chavismo, impulsado por la administración Trump para una transición en Venezuela.

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Ambos aclararon que no participaron en el diseño, desarrollo o funcionamiento de esa iniciativa, por lo que consideraron que quienes la promueven deben explicar al país sus objetivos, metodología y cronograma.

No obstante, afirmaron que no obstaculizarán ninguna iniciativa que produzca avances verificables. Indicaron que evaluarán cualquier proceso con base en resultados concretos, entre ellos la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías para todos los actores políticos, un cronograma para nuevas elecciones presidenciales y el respeto a la soberanía popular.

Seguiremos haciendo valer la voz del ciudadano, siempre con la verdad por delante. La gente ya demostró que puede salvar a la gente. Lo que falta es un gobierno que esté a la altura de lo que su gente demostró.

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