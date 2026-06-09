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Microempresarios aceleran medidas para enfrentar un posible Fenómeno de El Niño

Más emprendedores buscan protegerse de sequías e inundaciones ante un posible Fenómeno de El Niño.

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Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

junio 09 de 2026
02:01 p. m.
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La posibilidad de un nuevo Fenómeno de El Niño en Colombia está impulsando a miles de microempresarios a buscar herramientas para proteger sus negocios frente a sequías, inundaciones y otros eventos asociados a la variabilidad climática.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, muestran un crecimiento significativo en la demanda de soluciones financieras enfocadas en adaptación y sostenibilidad.

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La entidad destacó que durante 2025 su portafolio de financiación verde registró un crecimiento del 261 %, reflejando un mayor interés de pequeños productores y emprendedores por implementar medidas que reduzcan los riesgos derivados del cambio climático.

¿Por qué preocupa un nuevo Fenómeno de El Niño en los microempresarios?

Los eventos climáticos extremos representan una amenaza para miles de pequeños negocios, especialmente aquellos vinculados a actividades agropecuarias, comercio local y economías rurales.

De acuerdo con Bancamía, prepararse con anticipación resulta fundamental para evitar afectaciones que puedan comprometer la estabilidad económica de los microempresarios y sus familias. Entre las principales preocupaciones figuran la disminución de fuentes hídricas, pérdidas en cultivos, aumento de costos operativos y dificultades para mantener la productividad.

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Frente a este panorama, cada vez más emprendedores están recurriendo a mecanismos de financiamiento para implementar sistemas de riego, reservorios de agua, biodigestores y soluciones de eficiencia energética.

¿Qué muestran las cifras sobre financiación sostenible?

La Amazonía, uno de los focos de inversión sostenible, cuenta con iniciativas destacadas como el Bono Amazonía impulsado por Bancamía, una operación por $80.000 millones suscrita por BID Invest y orientada a financiar proyectos productivos sostenibles en la región amazónica.

La estrategia busca fortalecer actividades económicas que promuevan la conservación de los ecosistemas y generen ingresos para las comunidades locales. Uno de los casos destacados es el de emprendedores que desarrollan proyectos de turismo sostenible, artesanías y aprovechamiento responsable de recursos naturales, combinando protección ambiental con generación de oportunidades económicas.

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Mientras aumentan las alertas por los efectos del cambio climático, expertos coinciden en que el acceso a financiamiento, seguros y capacitación será determinante para que miles de microempresarios puedan adaptarse a escenarios cada vez más exigentes y reducir su vulnerabilidad frente a futuros fenómenos climáticos.

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