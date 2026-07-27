Escándalo: futbolista fue denunciado por su pareja tras presunta violencia física

Un día después de marcar el gol de Barracas Central en la victoria vs. River Plate, Gonzalo Morales, el delantero de 23 años que se formó en Boca Juniors, fue denunciado por su pareja.

La mujer, identificada como Karen en sus redes sociales, publicó fotos en las que mostró los presuntos golpes que habría recibido del futbolista.

Además, también adjuntó un chat con la mamá del delantero y otro con él.

Así fue la denuncia por presunta violencia física contra Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central de Argentina

En el post de Instagram, la pareja de Gonzalo Morales acusó al delantero de, presuntamente, agredirla física, verbal y psicológicamente.

"Nunca imaginé tener que hacer público algo así. Me cuesta muchísimo escribir estas palabras y todavía siento miedo, vergüenza y dolor. Pero entendí que el silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre. Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central", escribió la mujer.

"Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con 'piñas' (puños) y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta. Iba a entrenar y me encerraba en la casa con llave porque tenía miedo de que me vaya y lo deje. Cuando quise denunciarlo, también recibí amenazas de su familia. Me decían que "con plata se arregla todo", que "nadie me iba a creer" y que "si denunciaba, me iban a buscar". Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar", agregó.

Barracas Central se pronunció tras la denuncia contra Gonzalo Morales

Tras la denuncia de Karen, Barracas Central rechazó cualquier tipo de violencia y aseguró que realizarán la investigación pertinente.

"El Club Atlético Barracas Central informa que está al tanto de los hechos de público conocimiento que involucran al futbolista Gonzalo Morales. La institución manifiesta su más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género y reafirma su compromiso con el respeto, la igualdad, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo", se detalló.

"Asimismo, el club se encuentra siguiendo de cerca la evolución de la situación y, una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal y se tome conocimiento de las actuaciones correspondientes, se pondrá a derecho y adoptará las medidas institucionales que resulten pertinentes, colaborando con las autoridades en todo aquello que resulte necesario. Barracas actuará con la responsabilidad, la prudencia y el compromiso que las circunstancias requieren", se concluyó.

Mientras tanto, por ahora, el futbolista Gonzalo Morales no se ha pronunciado públicamente.