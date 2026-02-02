CANAL RCN
Colombia

IDPYBA abre convocatoria para que estudiantes de grados 9, 10 y 11 hagan su Servicio Social

El programa promueve el bienestar animal por medio de procesos de formación a los estudiantes en Bogotá.

Foto: Freepik
Noticias RCN

febrero 02 de 2026
07:54 p. m.
A Bogotá regresó el Servicio Social Estudiantil por los animales que, desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, invita a los jóvenes a cumplir con este requisito obligatorio por medio de actividades que permitan crear agentes de cambio en pro de la consciencia y bienestar animal.

¿En qué consiste el Servicio Social del IDPYBA?

Dicho programa, que se desarrolla de manera anual, permite que los estudiantes puedan cumplir con su Servicio Social a través de procesos de formación, sensibilización y acción comunitaria al enfocarlos en la promoción del respeto y la convivencia responsable con la fauna doméstica de la capital.

Este Servicio Social hace parte de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal y tiene como objetivo el fortalecimiento de la cultura ciudadana basada en el cuidado, la empatía y la corresponsabilidad hacia los animales, reconociendo a los jóvenes como actores fundamentales de transformación social.

Los estudiantes que participen en este programa deberán cumplir con 80 horas de servicio que se distribuyen en: procesos de formación teórica y talleres virtuales, jornadas en campo y participación en eventos institucionales del IDPYBA en diferentes localidades de la ciudad y espacios de reflexión y trabajo comunitario que permitan identificar problemáticas relacionadas con el bienestar animal y proponer soluciones desde un entorno cercano.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Según el IDPYBA, para vincularse al programa los estudiantes deberán cumplir con algunos requisitos: compromiso y participación durante todo el proceso, aval de la institución educativa mediante formato firmado por el representante legal del colegio, consentimiento informado de padres o acudientes, aceptación del reglamento del programa y presentación de una propuesta relacionada con la protección y el bienestar animal, enfocada en su comunidad.

Así mismo, este proceso dará inicio con charlas virtuales informativas en las que se explicarán, con mayor detalle, los requisitos, las etapas y metodología de este programa. Estas se harán los próximos jueves 5 de febrero, a las 6:00 p.m., y el jueves 12 de febrero en el mismo horario.

Para acceder a dichas charlas informativas se debe ingresar a los canales oficiales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá.

