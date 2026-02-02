CANAL RCN
Colombia Video

Movilidad en Bogotá cambiará para siempre: proyecto que beneficiará a miles estará listo pronto

Cuando se ponga en marcha, 500 mil personas tendrán un impresionante ahorro de tiempo.

Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 02 de 2026
07:26 p. m.
Un proyecto que transformará la movilidad para medio millón de habitantes en Bogotá comenzó a tomar forma con el inicio de las primeras pruebas del sistema TransMiCable en San Cristóbal, el cual contará con 148 cabinas importadas desde Suiza y entrará en operación en el segundo semestre de este 2026.

Esta es la estación de Transmilenio que reemplazará a la de Avenida Jiménez, en pleno centro de Bogotá
Las cabinas, que actualmente se encuentran en proceso de ensamblaje, llegarán al sector de Altamira después de haber estado en el ‘Viejo Continente’.

¿En qué va el TransMiCable por San Cristóbal?

El ensamblaje cuenta con el apoyo de personal especializado de la casa matriz Doppelmayr de Austria, quienes capacitan al equipo local en estas prácticas técnicas.

La infraestructura incluye una estación de almacenamiento conocida como parking, donde las cabinas serán resguardadas durante la noche para su protección. Este edificio forma parte de un sistema que conecta 21 torres, desde la montaña hasta el portal del 20 de Julio.

El impacto en la movilidad será significativo para los habitantes. Las proyecciones apuntan que el tiempo de desplazamiento se reducirá en un 72 %, pasando de 35 minutos a aproximadamente 10 minutos.

Ahorro en tiempo y millonaria inversión

“Para nosotros es una alegría hoy ya ver que se están montando las cabinas ya para iniciar unas pruebas y un funcionamiento”, expresó una de las líderesas de la localidad.

Movilidad en el centro de Bogotá tendrá drástico cambio: Transmilenio lo anunció
El sistema funcionará de manera integrada con Transmilenio. Por eso, los usuarios podrán acceder al TransMiCable pagando la tarifa regular de 3.000 pesos en el portal del 20 de Julio, desde donde las cabinas los transportarán hasta San Cristóbal.

La inversión del proyecto asciende a 389 millones de pesos. “La comunidad se va a ver muy beneficiada por los tiempos, porque la seguridad al llegar acá, pues es muy buena”, declaró otro habitante del sector.

