CANAL RCN
Colombia Video

¿Quién era alias Gonzalito, el cabecilla del Clan del Golfo que murió ahogado?

El hombre era uno de los criminales más buscados del país y tenía pedido de extradición por Estados Unidos.

Valentina Bernal

febrero 02 de 2026
07:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La muerte de alias Gonzalito, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo, se confirmó en las últimas horas en zona rural del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba.

El hombre falleció ahogado y era considerado una ficha clave dentro de esta estructura criminal.

VIDEO | Dron reveló cómo preparan explosivos en una cancha escolar antes de lanzarlos contra el Ejército
RELACIONADO

VIDEO | Dron reveló cómo preparan explosivos en una cancha escolar antes de lanzarlos contra el Ejército

Por José Gonzalo Sánchez, nombre con el que fue identificado, las autoridades ofrecían una recompensa de 5 mil millones de pesos.

Además, era requerido en extradición por Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

¿Quién era alias Gonzalito, el cabecilla del Clan del Golfo que murió ahogado?

Alias Gonzalito era señalado por una amplia lista de delitos de alto impacto. Según las autoridades, se le atribuían homicidios, secuestros, reclutamiento, tráfico de armas y concierto para delinquir.

Su accionar criminal también lo vinculaba directamente con ataques contra la fuerza pública, lo que reforzaba su perfil como uno de los cabecillas más violentos del Clan del Golfo.

Las autoridades señalaron que tenía una recompensa vigente de 5 mil millones de pesos y que ejercía injerencia criminal en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre.

¿Cómo obtenía ingresos este cabecilla del Clan del Golfo?

Expertos en seguridad advierten que este tipo de cabecillas no se limitan a una sola actividad ilícita, sino que buscan maximizar sus ingresos a través de múltiples negocios criminales.

Ellos lo que están es detrás de la renta que les da dinero y que está ligada no solo a las drogas sino al tema de armas y al tema de trata de personas.

Alerta dejó al descubierto un oscuro plan de dos estadounidenses al ingresar a El Dorado: ¿qué tenían en mente?
RELACIONADO

Alerta dejó al descubierto un oscuro plan de dos estadounidenses al ingresar a El Dorado: ¿qué tenían en mente?

Un informe citado por las autoridades da cuenta de un fenómeno preocupante: el número de integrantes de los grupos ilegales aumentó en un 23%, lo que demuestra su capacidad de expansión y reorganización pese a las acciones en su contra.

Otro experto alertó sobre las zonas donde estas estructuras mantienen presencia activa y sus intenciones de seguir creciendo territorialmente:

En la zona del Chocó, Bajo Cauca antioqueño, toda la zona del sur de Córdoba también y tienen intenciones de seguir creciendo para llegar al norte del Valle.

A este panorama se suma el incremento de la confrontación armada. Según las cifras conocidas, durante 2025 se registró un aumento del 34% en los enfrentamientos, y actualmente existen 13 zonas en disputa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Transmicable

Movilidad en Bogotá cambiará para siempre: proyecto que beneficiará a miles estará listo pronto

Accidente de tránsito

Imágenes | Borracho al volante desató caos al intentar evitar un retén en Bucaramanga

Marelen Castillo

CNE revoca la candidatura al Senado de Marelen Castillo, la exformula de Rodolfo Hernández, por doble militancia

Otras Noticias

Venezuela

María Corina Machado rompió el silencio sobre el nuevo cargo de la hija de Diosdado Cabello

Así reaccionó María Corina Machado al nombramiento de Daniella Cabello como ministra de Turismo.

La casa de los famosos

Hermana de Sofía Jaramillo reacciona a su eliminación de La Casa de los Famosos: “No lo merecía”

La tercera eliminación de la temporada ya ha generado amplias reacciones en redes sociales.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se negó a jugar con Al Nassr por esta curiosa razón: escándalo en Arabia

Comercio

Revelan listado de los carros más vendidos en el primer mes del año 2026: este es el listado

España

Cirugía histórica: primer trasplante de cara con donante que recibió eutanasia