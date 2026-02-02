La muerte de alias Gonzalito, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo, se confirmó en las últimas horas en zona rural del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba.

El hombre falleció ahogado y era considerado una ficha clave dentro de esta estructura criminal.

Por José Gonzalo Sánchez, nombre con el que fue identificado, las autoridades ofrecían una recompensa de 5 mil millones de pesos.

Además, era requerido en extradición por Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

¿Quién era alias Gonzalito, el cabecilla del Clan del Golfo que murió ahogado?

Alias Gonzalito era señalado por una amplia lista de delitos de alto impacto. Según las autoridades, se le atribuían homicidios, secuestros, reclutamiento, tráfico de armas y concierto para delinquir.

Su accionar criminal también lo vinculaba directamente con ataques contra la fuerza pública, lo que reforzaba su perfil como uno de los cabecillas más violentos del Clan del Golfo.

Las autoridades señalaron que tenía una recompensa vigente de 5 mil millones de pesos y que ejercía injerencia criminal en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre.

¿Cómo obtenía ingresos este cabecilla del Clan del Golfo?

Expertos en seguridad advierten que este tipo de cabecillas no se limitan a una sola actividad ilícita, sino que buscan maximizar sus ingresos a través de múltiples negocios criminales.

Ellos lo que están es detrás de la renta que les da dinero y que está ligada no solo a las drogas sino al tema de armas y al tema de trata de personas.

Un informe citado por las autoridades da cuenta de un fenómeno preocupante: el número de integrantes de los grupos ilegales aumentó en un 23%, lo que demuestra su capacidad de expansión y reorganización pese a las acciones en su contra.

Otro experto alertó sobre las zonas donde estas estructuras mantienen presencia activa y sus intenciones de seguir creciendo territorialmente:

En la zona del Chocó, Bajo Cauca antioqueño, toda la zona del sur de Córdoba también y tienen intenciones de seguir creciendo para llegar al norte del Valle.

A este panorama se suma el incremento de la confrontación armada. Según las cifras conocidas, durante 2025 se registró un aumento del 34% en los enfrentamientos, y actualmente existen 13 zonas en disputa.