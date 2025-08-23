VIDEO | Incendió dejó sin vida a un hombre en silla de ruedas y a sus mascotas en Medellín: no logró salir

Una tragedia ocurrió a Medellín en las últimas horas, cuando un voraz incendio arrasó con una vivienda en el barrio Belén, dejando como saldo la muerte de un hombre en condición de discapacidad y la pérdida de varias mascotas.

Los vecinos grabaron los momentos dramáticos mientras el fuego consumía el inmueble.

Fuerte incendio se registró en una vivienda del barrio Belén, Medellín

El siniestro se registró ayer en la tarde, cuando la línea de emergencias 123 recibió una llamada reportando un incendio estructural en una edificación ubicada en la carrera 83 con la calle 19, sector Belén.

Según indicó Diego Fernando Peña, director del Departamento de Gestión del Riesgo de Medellín, la alerta se recibió a las 6:11 p.m. y, de inmediato, fueron enviadas cuatro tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos al lugar.

Al llegar, los socorristas se encontraron con las llamas que envolvían por completo la vivienda de tres pisos, mientras los vecinos intentaban ayudar y grababan la emergencia.

Hombre en silla de ruedas y sus mascotas no alcanzaron a salir

En el interior del inmueble estaba un hombre de 55 años, con movilidad reducida, quien no pudo salir por sus propios medios.

Durante más de dos horas, los bomberos lucharon para sofocar el incendio, que se propagó rápidamente. Una vez controlado, los socorristas ingresaron a la estructura y confirmaron que el hombre había fallecido.

Además del cuerpo sin vida, también fueron halladas las mascotas de la víctima, dos aves y dos conejos, que quedaron incineradas en medio del fuego. En la vivienda también funcionaba un taller de motos, que resultó completamente destruido.

Paralelamente, las autoridades informaron que una persona resultó afectada por inhalación de humo, siendo trasladada a un centro asistencial.