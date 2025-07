Así fue el cónclave: minuto a minuto de la reunión con la que empezó el caso UNGRD

El pasado 16 de mayo, la Corte Suprema ordenó un informe del minuto a minuto de las entradas y salidas de la Casa de Nariño del 27 de noviembre de 2023.

¿Por qué esta fecha es importante en la investigación del escándalo de la UNGRD? Resulta que ese día marcó el inicio del escándalo de corrupción más grande en la historia reciente del país.

¿Qué fue el cónclave mencionado por Olmedo López?

Aquel día se dio el cónclave, el que el propio exdirector Olmedo López aseguró que fue cuando empezó a orquestarse todo. En dicha reunión habrían participado el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; la exministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; y el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González.

Según el expediente, la convocatoria a dicha reunión vino por parte de González. Un dato importante es que en el informe aparecen imágenes del exministro Mauricio Lizcano; aunque su nombre no aparece relacionado en ningún proceso judicial.

Lizcano asegura que él iba a esas reuniones con los otros ministros, pero ninguna tuvo relación con el escándalo de corrupción.

Minuto a minuto de las entradas y salidas

Según el documento, la reunión del llamado cónclave transcurrió entre las 8:14 a.m. y las 11: 12 a.m. El primero en llegar fue Jaime Ramírez, exasesor del Dapre; quien ingresó a las 7:48 a.m.

Minutos después, a las 7:55 a.m., llegó Velasco. En las cámaras quedó registrado su ingreso por los pasillos de la Casa de Nariño.

El siguiente en llegar fue Kevin Henao, quien entones era asesor del Ministerio del Interior.

López llegó a las 7:58 a.m. y tras pasar 16 minutos en una oficina desconocida en el pasillo de Jurídica, se dirigió hacia el Dapre. Jaramillo fue el siguiente en llegar, concretamente a las 8:07 a.m.

Dos minutos después, llegó González; y sobre las 8:19 a.m. apareció una mujer desconocida que recogió los celulares de los invitados. Tras salir, los dejó en una mesa de habitación contigua.

Con base en lo dicho por López, en dicho cónclave se habría dado la orden de ofrecerle sobornos a los congresistas.

Las cámaras mostraron que el primero en salir de la oficina fue Velasco, quien se retiró a las 10:56 a.m., seguido por Henao y a las 11:00 a.m. salió Bonilla.

Después se fue Jaramillo. Luego se retiró Ramírez (el exasesor). La última persona en retirarse fue la exministra Ramírez y González se quedó en el despacho. Cada uno recogió su respectivo celular.