Importante empresario anunció millonaria donación para reconstruir hospitales y colegios en Cali

El presidente Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta oficial en X, confirmó que recibió una carta por parte del banquero Jaime Gilinski Bacal, anunciando una significativa contribución al país.

Jaime Gilinski donará millonaria suma tras terremoto

La noticia se conoce en medio de la conmoción y la emergencia decretada por el Gobierno Nacional tras el fuerte terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

El empresario anunció una donación de $150.000 millones para apoyar la reconstrucción de infraestructura afectada en Cali, una de las ciudades que más afectaciones tuvo tras el movimiento telúrico.

“Queremos apoyar los esfuerzos de reconstrucción en este momento tan exigente de nuestra historia y contribuir con Ciento Cincuenta Mil Millones de pesos para la reconstrucción de hospitales, centros de salud y centros educativos en la ciudad de Cali, uno de los lugares más afectados por el terremoto”, se lee en el documento.

Adicionalmente, expresó su solidaridad con las personas afectadas por la emergencia y destacó las labores adelantadas por las autoridades, organismos de socorro y ciudadanos durante la atención de la tragedia.

“Como familia nos unimos en solidaridad con los damnificados y queremos sumarnos de manera efectiva y determinada a lograr un proceso de reconstrucción que una a nuestro país, evidencie lo mejor de nosotros como sociedad y nos permita mirar al futuro con esperanza y grandeza. Hemos encontrado en Colombia por más de cinco generaciones nuestra casa y porvenir y estamos orgullosamente comprometidos con la construcción de un mejor país”.

El presidente De la Espriella compartió el escrito en la red social y agradeció a Gilinski por su contribución en el difícil momento que atraviesa el país.

“Gracias eternas por esta gran ayuda en el momento más difícil de Colombia. Los empresarios son fundamentales para la reconstrucción de la Patria. Entre todos vamos a reconstruir a Colombia”, escribió el mandatario.