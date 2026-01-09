Gobernación de Cundinamarca confirma incautación de más de 8.000 botellas de licor adulterado

Con la incautación realizada en dos centros comerciales de Los Mártires, se logró evitar ganancias ilegales de $639 millones y hasta $1.700 millones, logrando así un freno importante a estas estructuras delictivas.

La Gobernación de Cundinamarca informó este 31 de agosto a través de un comunicado oficial que, en compañía de la Fiscalía, INVIMA y el Ejército, lograron el éxito en esta importante operación que incluyó 11 diligencias de allanamiento en los dos centros comerciales.

La entidad estableció que cada unidad incautada se podría conseguir en mercados ilegales por valores entre los $7.000 y los $25.000 por unidad para luego ser comercializadas en bares y discotecas por precios estimados de entre $80.000 y $200.000 la unidad, logrando ganancias aproximadas de $1.700 millones.

Importante prevención de posibles riesgos sanitarios

“Estas acciones conjuntas contribuyen a mejorar las capacidades de reacción contra la ilegalidad. Seguimos comprometidos con salvaguardar la vida de los cundinamarqueses y bogotanos", declaró el secretario de Hacienda de Cundinamarca, Luis Armando Rojas, logrando así que las unidades decomisadas no lleguen a manos de consumidores, evitando importantes riesgos para la salud pública.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía que, además de comprar siempre en establecimientos verificados, desconfíe de precios muy bajos y verifique todo lo referente a sellos de seguridad y empaque de las bebidas alcohólicas.

Fue el mayor operativo de la historia, según Gobernación de Cundinamarca

"La operación afecta así tanto la disponibilidad del producto como los recursos que las estructuras involucradas podrían obtener mediante su distribución y comercialización", afirma la gobernación, confirmando el importante golpe que se le da a estas organizaciones en términos económicos, teniendo en cuenta las ganancias que pueden obtener después de cada unidad comercializada.