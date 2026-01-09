CANAL RCN
Colombia

Gobernación de Cundinamarca confirma incautación de más de 8.000 botellas de licor adulterado

En el mayor operativo de la historia, según la Gobernación de Cundinamarca, también se incautaron más de 12 mil estampillas y sellos falsificados.

Gobernación de Cundinamarca incauta más de 8 mil botellas de licor adulterado.
Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
01:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con la incautación realizada en dos centros comerciales de Los Mártires, se logró evitar ganancias ilegales de $639 millones y hasta $1.700 millones, logrando así un freno importante a estas estructuras delictivas.

¿Crimen del profesor Kevin Santiago Ángel estaría relacionado con el Tren de Aragua?
RELACIONADO

¿Crimen del profesor Kevin Santiago Ángel estaría relacionado con el Tren de Aragua?

La Gobernación de Cundinamarca informó este 31 de agosto a través de un comunicado oficial que, en compañía de la Fiscalía, INVIMA y el Ejército, lograron el éxito en esta importante operación que incluyó 11 diligencias de allanamiento en los dos centros comerciales.

La entidad estableció que cada unidad incautada se podría conseguir en mercados ilegales por valores entre los $7.000 y los $25.000 por unidad para luego ser comercializadas en bares y discotecas por precios estimados de entre $80.000 y $200.000 la unidad, logrando ganancias aproximadas de $1.700 millones.

Importante prevención de posibles riesgos sanitarios

“Estas acciones conjuntas contribuyen a mejorar las capacidades de reacción contra la ilegalidad. Seguimos comprometidos con salvaguardar la vida de los cundinamarqueses y bogotanos", declaró el secretario de Hacienda de Cundinamarca, Luis Armando Rojas, logrando así que las unidades decomisadas no lleguen a manos de consumidores, evitando importantes riesgos para la salud pública.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía que, además de comprar siempre en establecimientos verificados, desconfíe de precios muy bajos y verifique todo lo referente a sellos de seguridad y empaque de las bebidas alcohólicas.

Gases lacrimógenos y gas pimienta: nueva modalidad de robo en conciertos
RELACIONADO

Gases lacrimógenos y gas pimienta: nueva modalidad de robo en conciertos

Fue el mayor operativo de la historia, según Gobernación de Cundinamarca

"La operación afecta así tanto la disponibilidad del producto como los recursos que las estructuras involucradas podrían obtener mediante su distribución y comercialización", afirma la gobernación, confirmando el importante golpe que se le da a estas organizaciones en términos económicos, teniendo en cuenta las ganancias que pueden obtener después de cada unidad comercializada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Atento: fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 1 de septiembre de 2026

Asesinatos en Bogotá

¿Crimen del profesor Kevin Santiago Ángel estaría relacionado con el Tren de Aragua?

Laura Sarabia

Imputarán a Laura Sarabia por la prueba del polígrafo a su exempleada, Marelbys Meza

Otras Noticias

Empleo en Colombia

Este es el panorama actual de la economía informal en Colombia: Anif

Luz Magdalena Salas informó que hay 578.000 ocupaciones nuevas, pero la mayoría carece de protección en pensiones y salud.

Junior de Barranquilla

Oficial: Junior de Barranquilla tiene nuevo director técnico

Tras la salida de Alfredo Arias y rumores de varios entrenadores experimentados, se confirmó a una leyenda 'juniorista' como nuevo entrenador del equipo principal.

Filipinas

Se reportó otro sismo que superó la magnitud de 5.0 hoy 1 de septiembre de 2026: ¿dónde?

Andrea Valdiri

¿Andrea Valdiri y Felipe Saruma se reconciliaron? Este VIDEO desató rumores

Bogotá

¿Qué es y cómo se hace una bichectomía? Recomendaciones antes de realizársela