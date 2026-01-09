Imputarán a Laura Sarabia por la prueba del polígrafo a su exempleada, Marelbys Meza

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó una solicitud de audiencia de formulación de imputación contra Laura Sarabia, exjefa de gabinete de la Presidencia en el gobierno de Gustavo Petro.

Laura Sarabia es señalada como presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado contra su exempleada, quien fue sometida a la prueba del detector de mentiras.

La investigación llevó a que la Corte Suprema de Justicia decidiera solicitar la imputación de la exfuncionaria en una audiencia fijada para el próximo 14 de septiembre.

¿Por qué imputarán a Laura Sarabia?

De acuerdo con la investigación en curso, los hechos habrían ocurrido enero de 2023, cuando Marelbys Meza, quien trabajaba como empleada doméstica de Sarabia Torres, habría sido obligada a someterse a una prueba de polígrafo.

El procedimiento se realizó tras presunta la pérdida de una maleta de propiedad de la entonces jefe de gabinete, que contenía documentos y dinero.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Meza habría sido constreñida a realizar esta prueba sin su consentimiento voluntario.

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Lo que se sabe de la audiencia de imputación a Laura Sarabia

La Fiscalía, en los juzgados de Paloquemao, fijó para el próximo 14 de septiembre a las 9:00 a.m. la audiencia de formulación de imputación de cargos contra Laura Sarabia.

La exjefa de gabinete será imputada por el delito de abuso de función pública, una conducta que se configura cuando un servidor público utiliza su posición de manera indebida para obtener beneficios o perjudicar a terceros.

Asimismo, por constreñimiento ilegal agravado, que refiere a obligar a una persona a hacer, tolerar u omitir algo, utilizando circunstancias que agravan la conducta, como la posición de autoridad del victimario.