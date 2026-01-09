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Atento: fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 1 de septiembre de 2026

Este movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial, según el Servicio Geológico Colombiano.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

septiembre 01 de 2026
12:25 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano, sobre el mediodía de este martes 1 de septiembre de 2026, advirtió un temblor que se sintió fuerte en zonas de Bolívar y Antioquia.

¿De cuánto fue la magnitud? ¿Dónde fue el epicentro? Entérese de los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 1 de septiembre de 2026

Unos segundos después de que se sintió el movimiento telúrico, el Servicio Geológico Colombiano informó que la magnitud había sido de 4.1.

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Sin embargo, luego de que pasaron algunos minutos, la entidad actualizó que la magnitud fue de 3.9 y proporcionó los siguientes detalles adicionales:

  • 12:05 p.m.

Epicentro: Montecristo, Bolívar.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 41 kilómetros de El Bagre (Antioquia), a 51 de Santa Rosa del Sur (Bolívar) y a 52 de Nechí (Antioquia).

Además, en las redes sociales, los ciudadanos explicaron cómo vivieron este temblor.

"En el municipio de El Bagre, Antioquia, se sintió fuerte", "sentido fuerte y corto en un tercer piso del norte de Antioquia", "lo sentí leve en Medellín" y "sí, en El Banco, Magdalena".

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 1 de septiembre de 2026?

  • 1:11 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 1:30 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

3:22 a.m.

Epicentro: Pulí, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Pulí (Cundinamarca), a 9 de Jerusalén (Cundinamarca) y a 17 de Ambalema (Tolima).

  • 3:48 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 54 kilómetros.

Municipios cercanos: a 43 kilómetros de Sipí (Chocó), a 49 de Calima (Valle del Cauca) y a 49 de Trujillo (Valle del Cauca).

  • 5:41 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 54 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

  • 7:02 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 3 de Los Santos (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).

  • 7:21 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 41 kilómetros.

Municipios cercanos: a 27 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 8:05 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 27 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 9:28 a.m.

Epicentro. San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 88 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de San José del Palmar (Chocó), a 20 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 28 de Nóvita (Chocó).

  • 11:47 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Colombia y Panamá.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Juradó (Chocó), a 94 de Puento Indio (Panamá) y a 106 de Riosucio (Chocó).

  • 12:27 p.m.

Epicentro: Becerril, Cesar.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de La Jagua de Ibirico (Cesar), a 16 de Becerril (Cesar) y a 35 de El Paso (Cesar).

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  • 12:31 p.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Sipí (Chocó), a 47 de Nóvita (Chocó) y a 51 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 12:48 p.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 3.7.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Sipí (Chocó), a 46 de Nóvita (Chocó) y a 51 de El Dovio (Valle del Cauca).

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