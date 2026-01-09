Atento: fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 1 de septiembre de 2026

El Servicio Geológico Colombiano, sobre el mediodía de este martes 1 de septiembre de 2026, advirtió un temblor que se sintió fuerte en zonas de Bolívar y Antioquia.

¿De cuánto fue la magnitud? ¿Dónde fue el epicentro? Entérese de los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 1 de septiembre de 2026

Unos segundos después de que se sintió el movimiento telúrico, el Servicio Geológico Colombiano informó que la magnitud había sido de 4.1.

Sin embargo, luego de que pasaron algunos minutos, la entidad actualizó que la magnitud fue de 3.9 y proporcionó los siguientes detalles adicionales:

12:05 p.m.

Epicentro: Montecristo, Bolívar.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 41 kilómetros de El Bagre (Antioquia), a 51 de Santa Rosa del Sur (Bolívar) y a 52 de Nechí (Antioquia).

Además, en las redes sociales, los ciudadanos explicaron cómo vivieron este temblor.

"En el municipio de El Bagre, Antioquia, se sintió fuerte", "sentido fuerte y corto en un tercer piso del norte de Antioquia", "lo sentí leve en Medellín" y "sí, en El Banco, Magdalena".

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 1 de septiembre de 2026?

1:11 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

1:30 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

3:22 a.m.

Epicentro: Pulí, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Pulí (Cundinamarca), a 9 de Jerusalén (Cundinamarca) y a 17 de Ambalema (Tolima).

3:48 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 54 kilómetros.

Municipios cercanos: a 43 kilómetros de Sipí (Chocó), a 49 de Calima (Valle del Cauca) y a 49 de Trujillo (Valle del Cauca).

5:41 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 54 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

7:02 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 3 de Los Santos (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).

7:21 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 41 kilómetros.

Municipios cercanos: a 27 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

8:05 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 27 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

9:28 a.m.

Epicentro. San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 88 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de San José del Palmar (Chocó), a 20 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 28 de Nóvita (Chocó).

11:47 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Colombia y Panamá.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Juradó (Chocó), a 94 de Puento Indio (Panamá) y a 106 de Riosucio (Chocó).

12:27 p.m.

Epicentro: Becerril, Cesar.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de La Jagua de Ibirico (Cesar), a 16 de Becerril (Cesar) y a 35 de El Paso (Cesar).

12:31 p.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Sipí (Chocó), a 47 de Nóvita (Chocó) y a 51 de El Dovio (Valle del Cauca).

12:48 p.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 3.7.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Sipí (Chocó), a 46 de Nóvita (Chocó) y a 51 de El Dovio (Valle del Cauca).