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¿Crimen del profesor Kevin Santiago Ángel estaría relacionado con el Tren de Aragua?

El cuerpo del docente de 31 años fue hallado en una maleta en el mes mayo. Las investigaciones apuntan a móviles pasionales.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
11:53 a. m.
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El Gaula de la Policía y el CTI de la Fiscalía adelantaron desde la madrugada un operativo en el sector de Dindalito, localidad de Kennedy, en el suroccidente Bogotá, para capturar a miembros del Tren de Aragua que, al parecer, estarían vinculados al homicidio del profesor Kevin Santiago Ángel Garzón, cuyo cuerpo fue encontrado en una maleta.

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Las últimas imágenes que se conocieron del docente con vida evidenciarían que entró a una vivienda en compañía de una mujer. En horas de la madrugada, se ve a dos hombres sacando el cuerpo en la maleta en la que fue encontrado.

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Lo que se sabe del crimen del profesor Kevin Santiago Ángel

La víctima, de 31 años, se desempeñaba como docente en la institución educativa Santiago de las Atalayas en la localidad de Bosa. El profesor desapareció el 20 de mayo después de ir a un gimnasio en la zona del Gran Colombiano.

Después de dos días de búsqueda, un reciclador encontró el cuerpo del docente en el interior de una maleta en el sector de Tintal 2.

El cuerpo del docente presentaba signos de violencia que podrían relacionarse con el modus operandi de la banda trasnacional Tren de Aragua.

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¿Tren de Aragua estaría detrás del crimen del profesor Kevin Santiago Ángel?

Las investigaciones del caso indican que el crimen habría tenido motivos pasionales, de acuerdo con las primeras hipótesis de los investigadores.

La línea de investigación apunta a que el crimen tendría vínculos con la organización criminal venezolana Tren de Aragua.

El operativo policial que se llevó a cabo en las últimas horas se materializa con órdenes de captura emitidas contra presuntos integrantes de esta estructura criminal.

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