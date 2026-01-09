Gases lacrimógenos y gas pimienta: nueva modalidad de robo en conciertos

Ryan Castro se presentó en Bucaramanga el pasado 29 de agosto. El reggaetonero es conocido por la calidad de shows que brinda a su público y su presentación en el Estadio Américo Montanini no fue la excepción; a su repertorio de canciones, le sumó la invitación de invitados de primer nivel como Feid, Kapo o Luis Alfonso.

Lamentablemente, su show musical no fue la única noticia que llamó la atención de los asistentes y los medios de comunicación. En redes sociales empezaron a circular videos y denuncias sobre una posible nueva modalidad de robo que se implementa en conciertos o eventos de gran concurrencia.

¿Cuál es el nuevo método de robo en conciertos que denuncian?

Un usuario de TikTok identificado como Alejandro Gómez fue el que alertó a sus seguidores sobre la situación que vivió en el concierto. Según el video publicado, cuando el concierto estaba finalizando, empezaron a sentir asfixia y dificultad para respirar a causa de un gas que alguien lanzó hacia el público y relató que la situación llegó a tal punto de desesperación que tuvieron que correr a las salidas para poder respirar.

En los comentarios del video, gran cantidad de personas empezaron a responder que esta misma situación ya se había presentado en otros conciertos en distintas ciudades y que era un método que se estaba empezando a usar para robar a los asistentes por medio del 'cosquilleo' aprovechando su vulnerabilidad a raíz de las dificultades para ver y respirar.

Preocupación en habituales asistentes a conciertos por falta de logística

En otro video publicado después del concierto, un usuario asegura que los delincuentes usan gas pimienta en los lugares donde hay más aglomeración de gente y es el momento que aprovechan para hurtar cadenas o teléfonos celulares. Además, recomienda ubicarse en lugares donde tengan más espacio para reaccionar y hace un llamado de atención a la logística encargada de velar por la seguridad de los asistentes en estos eventos.