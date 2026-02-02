Incautan drogas, armas y celulares dentro de la Cárcel Pedregal de Medellín

La Policía Nacional a través del Gaula Metropolitano, en coordinación con el Inpec, con el acompañamiento del ministerio público, realizó una intervención en el patio seis del Centro Carcelario y Penitenciario Pedregal de Medellín donde están privadas de la libertad 196 personas presuntamente vinculadas a estructuras criminales como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

"Esta acción con el objetivo de prevenir conductas delictivas generadas desde el interior de los centros carcelario", aseguró el general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Esto fue lo que hallaron en operativo dentro de la cárcel Pedregal de Medellín

Durante el procedimiento, las autoridades lograron la incautación de elementos de comunicación y acceso a redes de internet.

"Entre ellos ocho teléfonos celulares, una tablet, un módem y 10 accesorios de dispositivos móviles, los cuales están prohibidos en esos establecimientos. Asimismo, fueron halladas siete armas cortopunzantes, sustancias estupefacientes, entre estas 220 gramos de base de coca, 28 gramos de tusi y 54 de marihuana", indicó el general Castaño.

Los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes. Esta intervención se suma a los operativos que se han realizando en centros carcelarios donde ya se han incautado más de 150 celulares que eran utilizados para coordinar actividades delictivas.

"Como se ha demostrado, se siguen atacando estas estructuras criminales e impidiendo que continúen operando desde los centros penitenciarios o utilizando la tecnología para dirigir economías ilegales", afirmó Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia.