CANAL RCN
Colombia Video

Incautan drogas, armas y celulares dentro de la Cárcel Pedregal de Medellín

La intervención de las autoridades se adelantó en el patio 6 de la cárcel Pedregal donde se encuentran recluidas 196 personas.

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
09:13 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Nacional a través del Gaula Metropolitano, en coordinación con el Inpec, con el acompañamiento del ministerio público, realizó una intervención en el patio seis del Centro Carcelario y Penitenciario Pedregal de Medellín donde están privadas de la libertad 196 personas presuntamente vinculadas a estructuras criminales como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

Inpec realiza operativos de incautación en 124 penales tras denuncia por red de estafa telefónica en la cárcel de Cómbita
RELACIONADO

Inpec realiza operativos de incautación en 124 penales tras denuncia por red de estafa telefónica en la cárcel de Cómbita

"Esta acción con el objetivo de prevenir conductas delictivas generadas desde el interior de los centros carcelario", aseguró el general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Esto fue lo que hallaron en operativo dentro de la cárcel Pedregal de Medellín

Durante el procedimiento, las autoridades lograron la incautación de elementos de comunicación y acceso a redes de internet.

"Entre ellos ocho teléfonos celulares, una tablet, un módem y 10 accesorios de dispositivos móviles, los cuales están prohibidos en esos establecimientos. Asimismo, fueron halladas siete armas cortopunzantes, sustancias estupefacientes, entre estas 220 gramos de base de coca, 28 gramos de tusi y 54 de marihuana", indicó el general Castaño.

Director del Inpec advierte que ninguno de los 16 inhibidores de señal instalados en cárceles del país funciona
RELACIONADO

Director del Inpec advierte que ninguno de los 16 inhibidores de señal instalados en cárceles del país funciona

Los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes. Esta intervención se suma a los operativos que se han realizando en centros carcelarios donde ya se han incautado más de 150 celulares que eran utilizados para coordinar actividades delictivas.

"Como se ha demostrado, se siguen atacando estas estructuras criminales e impidiendo que continúen operando desde los centros penitenciarios o utilizando la tecnología para dirigir economías ilegales", afirmó Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tolima

VIDEO | Así es como niños arriesgan su vida en puentes improvisados para estudiar en Ortega, Tolima

Bogotá

Juez dejó en libertad a una banda de fleteros capturada en flagrancia por la Policía de Bogotá

Yeison Jiménez

Reconocido cantante y amigo de Yeison Jiménez reveló cuáles habrían sido sus últimas palabras antes de su muerte en el accidente

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Esto pasó con la costosa cadena de Yeison Jiménez que fue hallada en el lugar del accidente

En medio de los restos de la aeronave donde se movilizaba Yeison Jiménez, hallaron una cadena que representaba sus proyectos musicales en este 2026.

Fondo Nacional del Ahorro

Fondo Nacional del Ahorro anuncia créditos hasta del 100% para vivienda VIS y VIP

El principal requisito para acceder a los créditos es estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro.

Estados Unidos

Agentes del ICE con nombres de origen latino identificados como responsables del disparo fatal contra Alex Pretti

América de Cali

Llegó a Cali el '9' de América: reveló si alcanzaría a jugar el clásico vs. Nacional

Enfermedades

Expertos consiguen un avance histórico con el que se acercan a la cura del cáncer de páncreas