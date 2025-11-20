CANAL RCN
Colombia Video

Incendio arrasó cinco casas y dejó a siete familias en la calle en Tumaco

Mientras tanto, un derrumbe simultáneo bloqueó la vía que conecta a Tumaco con Pasto.

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
02:19 p. m.
El municipio de Tumaco atraviesa días críticos. A la ya compleja situación de orden público que golpea a esta región, ahora se suman otras emergencias.

En menos de 24 horas, dos hechos distintos, un incendio nocturno y un enorme deslizamiento, pusieron nuevamente en alerta a los organismos de socorro.

El incendio comenzó cerca de las ocho de la noche en el barrio Obrero, primera etapa del municipio de San Andrés de Tumaco.

Según los reportes preliminares, la conflagración habría sido provocada por una pipeta de gas, cuya falla desencadenó las primeras llamas. En pocos minutos, el fuego se expandió por las estructuras de madera, generando una emergencia que dejó a la comunidad totalmente expuesta.

En medio de la confusión, residentes lograron evacuar y alertar a los organismos de atención. Las llamas consumieron cuatro viviendas por completo y otra resultó afectada de manera parcial, dejando a siete familias sin hogar.

El director de Gestión del Riesgo de Nariño, Gabriel Ocaña, confirmó la magnitud del daño:

Al parecer precisamente por un tema de gas, de una pipeta de gas, se produjo una conflagración en el barrio Obrero. Desafortunadamente siete familias se afectaron, que vivían en cinco viviendas. Cuatro se destruyeron totalmente y una parcialmente.

La emergencia pudo ser controlada hacia las 10:30 de la noche gracias al trabajo del Cuerpo de Bomberos.

Deslizamiento bloqueó la carretera que comunica Tumaco con Pasto

Pero mientras los organismos atendían esta tragedia urbana, otra emergencia golpeaba a Tumaco por cuenta de las fuertes lluvias.

En horas de la noche, una creciente de una quebrada generó un derrumbre masivo en el sector de Ospina Pérez, municipio de Ricaurte, afectando la carretera que comunica a Tumaco con Pasto.

El deslizamiento arrastró piedras, lodo y material vegetal, bloqueando completamente la vía. Aunque la carretera permaneció cerrada durante varias horas, la presencia de maquinaria permitió habilitar un solo carril, mientras continúan los trabajos para remover el material acumulado.

Por ahora, las autoridades continúan evaluando la situación de las familias afectadas, mientras avanzan las labores para restablecer la totalidad del tránsito en la vía.

