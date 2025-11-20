Fatal accidente en la vía Panamericana: bus que cubría la ruta Popayán - Cali se volcó con pasajeros

En medio de la madrugada, en la vía Panamericana un bus de servicio intermunicipal que se movilizaba entre Popayán y Cali se volcó en dos puntos del corredor, uno en la variante de Santander de Quilichao y otro en jurisdicción de El Bordo, Patía.

RELACIONADO Pequeña de 7 años está gravemente herida tras presuntamente ser golpeada y abusada en Antioquia

El hecho, que dejó 12 lesionados, obligó a la rápida reacción de organismos de socorro en una zona donde los incidentes por pérdida de control son frecuentes.

Bus que cubría la ruta Popayán - Cali se volcó con pasajeros

El primer reporte llegó desde el oriente del Cauca, en la variante de Santander de Quilichao, donde un vehículo tipo van que hacía parte de la operación intermunicipal cayó a un pequeño vacío luego de perder el dominio en plena vía.

La emergencia ocurrió en la madrugada, cuando varios pasajeros resultaron golpeados tras el volcamiento.

Los organismos de atención trasladaron a las 12 personas lesionadas al hospital Francisco de Paula Santander, donde permanecen bajo observación médica.

¿Qué se sabe de los pasajeros del bus que se volcó?

Según el reporte inicial, ninguna de ellas presenta heridas de gravedad, aunque varias tuvieron que ser estabilizadas por los fuertes impactos.

Por ahora, las investigaciones continúan con el fin de esclarecer qué provocó el volcamiento de estos dos vehículos en la misma ruta en un lapso tan corto, en un corredor vial que en los últimos meses ha registrado múltiples emergencias por fallas en la vía, condiciones climáticas adversas y pérdida de control en zonas estrechas.