Videollamada le salvó la vida a un hombre en Bogotá: su mamá contó la emotiva historia

La Secretaría de Seguridad dio a conocer cómo una llamada oportuna impidió que una persona falleciera en Bogotá.

Este caso se dio en el barrio Pueblo Nuevo de la localidad Fontibón. La protagonista se llama Maritza, originaria del Cesar y que lleva en la capital desde hace 30 años.

Hombre se dio fuerte golpe en la cabeza

La otra persona relevante en la historia es su hijo, ingeniero civil de 27 años. Resulta que, en una mañana, su mamá le estaba ayudando a cambiar la cura de un corte que recientemente había tenido.

Sin embargo, el joven se sintió mal y perdió el conocimiento. Cuando se desplomó, tuvo un fuerte golpe contra el lavamanos, dejándole una grave lesión en la cabeza. Martiza intentó levantarlo, pero fue caso omiso.

La situación se tornó más alarmante cuando buscó ayuda, dado que los vecinos ya se habían ido a trabajar. Su última esperanza fue contactar a la línea 123 a través de una videollamada.

El agradecimiento de la mujer

Maritza recordó las recomendaciones que la funcionaria le hizo mientras la ambulancia llegaba. Al estar en videollamada, le iban diciendo qué decía haber y en qué posición ubicarlo.

Una hora después, la ambulancia llegó. La secretaría destacó que la videollamada fue vital para salvaguardar su vida. De lo contrario, el desenlace podría haber sido distinto.

“Esa videollamada salvó la vida de mi hijo. Yo no supe cómo actuar, pero ahí me orientaron muy bien y la atención fue muy oportuna. A pesar del golpe tan fuerte, no tuvo complicaciones más graves”, sostuvo Maritza.

La línea 123 está disponible las 24 horas y siete días. Cuando alguien llama, se pondrá en contacto con policías o cuerpo médico, dependiendo de la situación que amerite: violencia física, robo, accidentes de tránsito, riña, incendios, deslizamientos, accidentes en casa y mascotas en peligro.