CANAL RCN
Colombia

Videollamada le salvó la vida a un hombre en Bogotá: su mamá contó la emotiva historia

Al ver que nadie la auxilió, la mamá se comunicó por videollamada con la línea 123.

Videollamada le salvó la vida a joven en Bogotá.
Videollamada le salvó la vida a joven en Bogotá. Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
04:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Secretaría de Seguridad dio a conocer cómo una llamada oportuna impidió que una persona falleciera en Bogotá.

Planes gratuitos en Bogotá por Navidad 2025: conciertos, shows, luces y eventos imperdibles
RELACIONADO

Planes gratuitos en Bogotá por Navidad 2025: conciertos, shows, luces y eventos imperdibles

Este caso se dio en el barrio Pueblo Nuevo de la localidad Fontibón. La protagonista se llama Maritza, originaria del Cesar y que lleva en la capital desde hace 30 años.

Hombre se dio fuerte golpe en la cabeza

La otra persona relevante en la historia es su hijo, ingeniero civil de 27 años. Resulta que, en una mañana, su mamá le estaba ayudando a cambiar la cura de un corte que recientemente había tenido.

Sin embargo, el joven se sintió mal y perdió el conocimiento. Cuando se desplomó, tuvo un fuerte golpe contra el lavamanos, dejándole una grave lesión en la cabeza. Martiza intentó levantarlo, pero fue caso omiso.

La situación se tornó más alarmante cuando buscó ayuda, dado que los vecinos ya se habían ido a trabajar. Su última esperanza fue contactar a la línea 123 a través de una videollamada.

El agradecimiento de la mujer

Maritza recordó las recomendaciones que la funcionaria le hizo mientras la ambulancia llegaba. Al estar en videollamada, le iban diciendo qué decía haber y en qué posición ubicarlo.

¿Quiere cerrar el año con broche de oro? Abren más de 700 vacantes para trabajar en Bogotá
RELACIONADO

¿Quiere cerrar el año con broche de oro? Abren más de 700 vacantes para trabajar en Bogotá

Una hora después, la ambulancia llegó. La secretaría destacó que la videollamada fue vital para salvaguardar su vida. De lo contrario, el desenlace podría haber sido distinto.

“Esa videollamada salvó la vida de mi hijo. Yo no supe cómo actuar, pero ahí me orientaron muy bien y la atención fue muy oportuna. A pesar del golpe tan fuerte, no tuvo complicaciones más graves”, sostuvo Maritza.

La línea 123 está disponible las 24 horas y siete días. Cuando alguien llama, se pondrá en contacto con policías o cuerpo médico, dependiendo de la situación que amerite: violencia física, robo, accidentes de tránsito, riña, incendios, deslizamientos, accidentes en casa y mascotas en peligro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corte Constitucional

Corte Constitucional niega plazo al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo para garantizar el derecho a la salud

España

Para evitar la Peste Porcina Africana en el país prohíben el ingreso de productos españoles derivados del cerdo

Congreso de la República

Convocan al Congreso a sesiones extraordinarias exclusivas para destrabar ascensos militares y de Policía

Otras Noticias

Artistas

Llora el cine: murió un inolvidable y legendario actor a sus 60 años

El actor fue encontrado sin signos vitales dentro de su casa. ¿Qué se ha conocido?

Artistas

J Balvin rompe el silencio sobre la tiradera de Residente: "Me hizo la vida super miserable"

El artista habló con Ibai Llanos en donde recordó el momento que pasó tras la mediática tiradera de Residente por allá en 2022.

Independiente Medellín

Medellín o Nacional: ¿quién tiene más chance de ser campeón de la Copa BetPlay, según la IA?

Ministerio de Transporte

Conductores en Colombia se ahorrarán más de 300 mil pesos para 2026: requisitos que debe cumplir

Cuidado personal

Ausencia de libido en mujeres: expertos explican los posibles tratamientos para este trastorno