Hallan tres kilos de cocaína al interior de una escultura que pretendía ser enviada a España

Un nuevo golpe al narcotráfico se dio durante un operativo de inspección y control adelantado en bodegas de empresas de mensajería en la capital del país.

Encuentran droga al interior de una escultura que iba a ser enviada a España

Gracias al trabajo de caninos antinarcóticos, fue interceptada una encomienda que ocultaba más de tres kilos de cocaína con destino internacional.

Durante la revisión de los paquetes que habían llegado recientemente a la ciudad, los perros especializados ‘Rocco’ y ‘Lastra’ mostraron un comportamiento inusual frente a una de las encomiendas, lo que activó los protocolos de verificación por parte de los uniformados de la Policía Nacional.

Al inspeccionar el contenido, las autoridades hallaron una escultura de madera multicolor que, en su interior, escondía 3.200 gramos del estupefaciente.

Las investigaciones preliminares permitieron establecer que el envío había salido de la ciudad de Pasto y tenía como destino final la ciudad de Valladolid, en España.

De acuerdo con las autoridades, este resultado hace parte de los operativos sorpresa que se realizan de forma permanente en las 20 localidades de Bogotá, y que han permitido incautar más de 265.000 kilos de cocaína en lo corrido del año, afectando de manera significativa las estructuras del narcotráfico.

Sorprenden a sujeto que intentaba ocultar droga en un pagadiario

La Policía de Bogotá capturó a un hombre de nacionalidad extranjera que intentaba ingresar a un pagadiario con una gran cantidad de marihuana en la localidad de Santa Fe.

El hecho ocurrió el sábado 13 de diciembre, luego de que los uniformados notaran su comportamiento inusual durante un patrullaje en el sector.

Al practicarle un registro, las autoridades hallaron varias bolsas que contenían cerca de 35 kilos de marihuana, cantidad con la que se habrían podido distribuir alrededor de 35.000 dosis.

De acuerdo con la investigación, el capturado pretendía esconder la droga en el establecimiento para luego comercializarla en zonas como Las Cruces, San Bernardo y el Parque Tercer Milenio. Vecinos del sector lo señalaron como uno de los expendedores más reconocidos del área.