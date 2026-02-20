CANAL RCN
Internacional

VIDEO | Mujer fue grabada paseando con correa a su propio "therian" en plena calle en España

Las imágenes muestran a una joven sujetando con un collar a otra persona que se desplazaba desde el suelo como un perro.

Therian en España
Foto: Redes sociales

Valentina Bernal

febrero 20 de 2026
03:40 p. m.
Un video que comenzó a circular en redes sociales terminó generando polémica en España. Las imágenes fueron grabadas en Adra, municipio de la provincia de Almería, y muestran una escena que ha provocado sorpresa entre usuarios.

En el registro se observa a una joven que camina hacia un almacén acompañada de un hombre. Lo que llama la atención es que sostiene en su mano una correa unida a un collar que lleva puesto otra persona, al parecer una niña, que se desplaza en cuatro patas como si fuera un perro.

Mujer fue grabada paseando con correa a su propio "therian" en España

En las imágenes se aprecia cómo la joven avanza normalmente mientras la persona atada al collar se mueve desde el suelo, apoyando manos y pies, imitando el comportamiento de un animal.

Todo sucede cuando el grupo se dispone a ingresar a un establecimiento comercial.

El video ha sido relacionado en redes con el fenómeno conocido como “therian”.

¿Qué son los therians?

El término “therian” proviene de “therianthropy”, palabra que hace referencia a la identificación espiritual o psicológica con un animal no humano.

Las personas que se autodenominan therians manifiestan sentirse conectadas profundamente con una especie animal específica y, en algunos casos, adoptan comportamientos asociados a ella.

El fenómeno tiene presencia principalmente en comunidades digitales y redes sociales. En estos espacios, algunos participantes comparten experiencias relacionadas con esa identificación, que puede incluir gestos, movimientos o dinámicas que imitan conductas animales.

¿En qué consiste?

De acuerdo con quienes se identifican dentro de esta tendencia, no se trata de creer que físicamente son animales, sino de experimentar una conexión interna o identidad vinculada a uno. Sin embargo, en algunos casos, esa identificación se expresa públicamente mediante acciones como caminar en cuatro patas, usar accesorios como collares o adoptar comportamientos que recuerdan a determinadas especies.

