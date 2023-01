En video: Bomberos de Cali intentan controlar incendio en un almacén al sur de la ciudad

Un grupo de más de 30 bomberos voluntarios de Cali están atendiendo una conflagración que se presentó en una zona residencial en el barrio El Caney, ubicado en el sur de la ciudad, donde el almacén de supermercado de la cadena Olímpica se prendió en fuego.

Por el momento se han reportado tres trabajadores del almacén que se incendió, que habrían resultado lesionados por inhalación de humo y, además, se registró un bombero con lesiones leves tras haber caído del segundo al primer piso mientras atendía la emergencia.

Los bomberos continúan en operaciones para intentar controlar las llamas, para lo cual se ha necesitado utilizar dos máquinas de altura, dos carrotanques y dos ambulancias las que están atendiendo la situación.

El lugar ha sido evacuado y no hay registro de lesionados de gravedad. Aunque el incendio no se ha podido apagar en su totalidad, no logró expandirse hacia más inmuebles. Hasta ahora, se desconocen las causas que pudieron provocar llamas.