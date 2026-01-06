Incertidumbre en la frontera de Colombia y Venezuela tras operativo militar de EE.UU. en Caracas

Luego de que se presentara actividad militar de Estados Unidos en Venezuela, la cual terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, hay expectativa en la frontera con Colombia, debido a un eventual aumento de llegadas de ciudadanos venezolanos.

Desde el Gobierno Nacional instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la ciudad de Cúcuta como medida preventiva. Se prevé que cientos de familias puedan llegar al país luego de que Estados Unidos bombardeara zonas estratégicas de Caracas para llevar a cabo su objetivo.

El ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, aclaró que están preparados ante un posible aumento del flujo migratorio, aunque dejó claro que todavía no se ha presenciado un cambio significativo. De momento, se reactivaron los centros Intégrate, para caracterizar a las familias migrantes que arriben al país.

Temor ante un eventual cierre de fronteras

Algunas de las personas que viven en los pasos fronterizos entre Norte de Santander y el estado de Táchira han manifestado su preocupación ante un eventual cierre de fronteras, pues muchas de ellas se abastecen en Colombia o tienen a sus hijos estudiando en Cúcuta o Villa del Rosario.

Además, ciudadanos venezolanos que esperaban por la caída de Nicolás Maduro, prefieren ser cautelosos y guardar silencio, pues reportan que en su país ya se están conformando algunos colectivos que podrían tomar represalias.

De momento, la actividad comercial y el transporte de pasajeros se encuentra funcionando con normalidad en ambos lados de la frontera, pero crece la expectativa en caso de que se vuelva a presentar actividad inusual por parte de Norteamérica.

Nuevos desplazados del Catatumbo a Cúcuta

Otra situación que tienen que atender las autoridades en Cúcuta y el municipio de Ocaña, es el aumento de desplazamientos de habitantes de la región del Catatumbo, debido al aumento de enfrentamientos entre integrantes del ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc.

De acuerdo a lo reportado por la defensora del Pueblo, Iris Marín, más de 130 familias se han movilizado desde zonas rurales de Mineiro y Pacelli, en Tibú, así como de Filogringo, en El Tarra, quienes han recibido atención humanitaria.