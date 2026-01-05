CANAL RCN
Nobel de paz María Corina Machado celebró la captura de Maduro pese a no ser mencionada en el plan de los EE. UU. para Venezuela

La líder opositora insistió en que Venezuela pronto será libre, sin referirse al papel de Edmundo González como presidente electo.

enero 05 de 2026
08:51 p. m.
La captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de la operación ‘Resolución Absoluta’, que las fuerzas de operaciones especiales de los Estados Unidos adelantaron la madrugada del sábado en Caracas, desató una ola de celebraciones, en todo el mundo, protagonizada por migrantes venezolanos que dejaron su país en medio de la crisis social y económica a la que se enfrentan por cuenta del régimen.

La operación, que generó comentarios a favor y en contra en todo el mundo, fue aplaudida a través de X por la Nobel de Paz y líder de la oposición venezolana María Corina Machado: “El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela”.

 

Además, extendió un mensaje de agradecimiento al presidente Trump, a pesar de no haber sido mencionada en su plan para Venezuela: “Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley. Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos”.

Expertos cuestionan la distancia entre Trump y la oposición venezolana tras la captura de Maduro:

Antes de concluir su mensaje en redes sociales, la Nobel de Paz, que apenas y logró salir de Venezuela para asistir a una serie de ceremonias realizadas en Noruega para celebrar su trabajo y resistencia en el país, insistió en que se acerca el día en que Venezuela volverá a ser libre:

“La libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa”. Sin embargo, expertos como el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez, cuestionaron la distancia de Washington con la oposición venezolana tras su incursión en Caracas:

 

“María Corina se ganó el respaldo y el liderazgo de la oposición venezolana, que es la mayoría de los venezolanos. Lamentablemente, el Gobierno de los Estados Unidos trata de ningunear su papel, trata de minimizarlo y, si bien puede estar dentro de una lógica pragmática, en el sentido en el que los que detentan el poder son los chavistas, no pueden desconocer la realidad de la voluntad popular expresada por los venezolanos en favor de María Corina Machado y en favor de Edmundo González Urrutia”.

