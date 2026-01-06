CANAL RCN
Internacional

Trump descarta nuevas elecciones en Venezuela en los próximos 30 días

En entrevista con NBC News, el presidente Donald Trump aseguró que su país no está en guerra con Venezuela y habló de oportunidades para compañías petroleras.

Trump descarta nuevas elecciones en Venezuela en los próximos 30 días
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 06 de 2026
07:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una entrevista a NBC News, el presidente Donald Trump dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio; de Defensa, Pete Hegseth; el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el vicepresidente JD Vance, ayudarán a supervisar la participación de Estados Unidos en Venezuela.

Trump aseguró que no habrá nuevas elecciones en los próximos 30 días porque, según argumentó, lo tienen que arreglar.

Delcy Rodríguez quedó al frente del país en horas decisivas para Venezuela: estas fueron sus palabras
RELACIONADO

Delcy Rodríguez quedó al frente del país en horas decisivas para Venezuela: estas fueron sus palabras

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente vote (...) tenemos que recuperar la salud del país", dijo en la entrevista.

Agregó que Delcy Rodríguez, quien ahora es presidenta encargada del país, ha estado cooperando con funcionarios estadounidenses y pronto se determinará si las sanciones que existen en su contra se mantienen o se levantan.

El mandatario se negó a revelar si ha hablado con Rodríguez, pero señaló que Marco Rubio le habla en español fluido y que su "relación ha sido muy fuerte".

Jefe del Pentágono rompe el silencio y da nuevos detalles del operativo que terminó con la captura de Maduro
RELACIONADO

Jefe del Pentágono rompe el silencio y da nuevos detalles del operativo que terminó con la captura de Maduro

Finalmente, Trump señaló que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela sino con quienes trafican drogas.

EE.UU. podría subvencionar a petroleras para reconstruir las infraestructuras energéticas de Venezuela

Estados Unidos podría subsidiar a las compañías petroleras para permitirles reconstruir la infraestructura energética de Venezuela. Trump dijo a NBC que un proyecto de este tipo podría llevar menos de 18 meses.

"Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero costará muchísimo dinero (...) Habrá que gastar una cantidad enorme de dinero, y las compañías petroleras lo gastarán, y luego recibirán un reembolso de nosotros o de nuestros ingresos".

Economía de Venezuela hoy: petróleo tras captura de Maduro y el nuevo papel de Estados Unidos
RELACIONADO

Economía de Venezuela hoy: petróleo tras captura de Maduro y el nuevo papel de Estados Unidos

La administración de Donald Trump planea reunirse con ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses para discutir cómo aumentar la producción petrolera venezolana.

Las próximas reuniones serán cruciales para las aspiraciones del gobierno de impulsar la producción y las exportaciones de crudo de Venezuela.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Indictment de EE. UU. destapa el expediente criminal contra Nicolás Maduro y su esposa

Artistas

Conmoción: reconocida actriz pidió la eutanasia tras complicaciones con su enfermedad

María Corina Machado

Nobel de paz María Corina Machado celebró la captura de Maduro pese a no ser mencionada en el plan de los EE. UU. para Venezuela

Otras Noticias

La Equidad

Ryan Reynolds ‘Deadpool’ ya recibió la camiseta de Inter de Bogotá y el video es viral

El reconocido actor Ryan Reynolds posó con la nueva camiseta de Internacional de Bogotá y el video se hizo viral.

Atlántico

Niño quemado en el 95% de su cuerpo con gasolina: investigan caso de maltrato infantil

El hecho que dejó al menor debatiéndose entre la vida y la muerte se presentó cuando quemaba gusanos de un árbol.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 6 de enero de 2026

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 5 de enero de 2026

Medicamentos

Menor al que fue suministrado el medicamento más costoso del mundo volvió a caminar