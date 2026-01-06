Trump descarta nuevas elecciones en Venezuela en los próximos 30 días

En una entrevista a NBC News, el presidente Donald Trump dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio; de Defensa, Pete Hegseth; el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el vicepresidente JD Vance, ayudarán a supervisar la participación de Estados Unidos en Venezuela.

Trump aseguró que no habrá nuevas elecciones en los próximos 30 días porque, según argumentó, lo tienen que arreglar.

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente vote (...) tenemos que recuperar la salud del país", dijo en la entrevista.

Agregó que Delcy Rodríguez, quien ahora es presidenta encargada del país, ha estado cooperando con funcionarios estadounidenses y pronto se determinará si las sanciones que existen en su contra se mantienen o se levantan.

El mandatario se negó a revelar si ha hablado con Rodríguez, pero señaló que Marco Rubio le habla en español fluido y que su "relación ha sido muy fuerte".

Finalmente, Trump señaló que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela sino con quienes trafican drogas.

EE.UU. podría subvencionar a petroleras para reconstruir las infraestructuras energéticas de Venezuela

Estados Unidos podría subsidiar a las compañías petroleras para permitirles reconstruir la infraestructura energética de Venezuela. Trump dijo a NBC que un proyecto de este tipo podría llevar menos de 18 meses.

"Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero costará muchísimo dinero (...) Habrá que gastar una cantidad enorme de dinero, y las compañías petroleras lo gastarán, y luego recibirán un reembolso de nosotros o de nuestros ingresos".

La administración de Donald Trump planea reunirse con ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses para discutir cómo aumentar la producción petrolera venezolana.

Las próximas reuniones serán cruciales para las aspiraciones del gobierno de impulsar la producción y las exportaciones de crudo de Venezuela.