Cayó uno de los criminales más temidos y buscados en Bogotá: tendría conexiones con el 'Tren de Aragua'

El 21 de febrero, William Oswaldo Rincón, el director de la Policía Nacional de Colombia, y Carlos Fernando Galán, el alcalde de Bogotá, confirmaron que se logró la captura de uno de los cabecillas más peligrosos que estaban aterrorizando a Bogotá.

Se trata de alias 'Mizón', que no solo sería uno de los líderes de 'Los Maracuchos', la banda criminal que opera principalmente en las localidades de Los Mártires y Kennedy, sino que, al parecer, tendría vínculo constante con el 'Tren de Aragua'.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, alias 'Mizón' tendría una trayectoria delincuencial de al menos 10 años y, mediante un trabajo coordinado entre la Policía de Bogotá, el Ejército y Migración, fue localizado en Ecuador y se agilizó su deportación.

Estos son los delitos que se le atribuyen a alias 'Mizón', uno de los delincuentes más buscados de Bogotá

El general William Oswaldo Rincón, director de la Policía Nacional, no solo mostró cómo fue la deportación de alias 'Mizón' desde Ecuador hasta Colombia, sino que también explicó cuáles son los crímenes que habría cometido.

"Fue ubicado y capturado alias 'Mizón', señalado cabecilla principal de la estructura criminal 'Los Maracuchos', quien fue deportado desde Ecuador por representar una amenaza transnacional para la seguridad pública", planteó.

"El capturado era requerido por los delitos de homicidio agravado, en concurso con tortura, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, municiones y estupefacientes. Además, figuraba en el cartel de los más buscados en Bogotá", se agregó.

¿Cuál era la fachada bajo la que se escondía alias 'Mizón'? El alcalde de Bogotá lo aclaró

Luego de que las autoridades confirmaron la captura de alias 'Mizón', uno de los cabecillas de 'Los Maracuchos', Carlos Fernando Galán se pronunció y aclaró cuál era la modalidad que este delincuente utilizaba para vender sustancias ilícitas.

"Alias 'Mizón' era administrador de bares, pagadiarios y puntos de expendio de estupefacientes vinculados a 'Los Maracuchos', en Bogotá", enfatizó.