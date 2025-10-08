Indigo: un proyecto creado por una mujer para brindar oportunidades laborales

En la fronteriza ciudad de Cúcuta, donde muchos solo ven crisis, Indira Ojeda decidió hacer de la esperanza su mejor herramienta. Fundó Indigo, una empresa de ingeniería que no solo construye estructuras, sino que edifica sueños y transforma vidas.

Indigo: la iniciativa de una mujer para brindar oportunidades en Cúcuta

Indigo nació con el propósito de crear oportunidades en una ciudad resiliente pero golpeada por numerosas dificultades. “En una ciudad como Cúcuta, donde hay personas talentosas y llenas de ganas de trabajar, decidimos cambiar la frase ‘no hay oportunidades’ por ‘crear oportunidades’”, afirmó Ojeda.

Liderar en un mundo tradicionalmente dominado por hombres ha sido el mayor reto para Indira, pero también su mayor victoria.

“Ha sido un desafío, pero a la vez una bendición. En una carrera tan técnica, tomé la fortaleza, la firmeza y la perseverancia de los hombres y la uní a esa sensibilidad y compromiso que generalmente nos caracterizan a las mujeres”, explicó.

El espíritu integrador de Indigo va más allá de la construcción. La empresa abrió sus puertas a migrantes, creando una comunidad de trabajo donde cada proyecto cambia vidas.

“Se les hace parte de nuestra realidad y se les invita a que, hombro a hombro, trabajen con nosotros. Eso es Indigo, una integración, un equipo trabajando por la ciudad”, añadió Indira.

Hoy, el equipo de Indigo es diverso, con mujeres ocupando espacios antes impensados en el sector.

Según la fundadora, “las mujeres aportamos disciplina, sensibilidad, compromiso y los hombres aportan fuerza, valentía. Cada uno tiene sus propias fortalezas, un grano de arena que aportar”.

Indira Ojeda se ha convertido en una figura inspiradora, aunque ella se ve simplemente como alguien que decidió actuar. Su mensaje para otras mujeres es claro.

¿Qué es Indigo?

“Le diría a las mujeres que tomen sus sueños y háganlos realidad. La acción hace el sueño realidad. Aunque se crea que uno no es capaz, realmente lo somos. Somos más fuertes de lo que creemos”, finalizó.

El liderazgo de Indira se construye con servicio, valentía y trabajo por su tierra, demostrando que, en Cúcuta, una ciudad resiliente en la frontera colombo-venezolana, es posible crear oportunidades y transformar vidas a través del emprendimiento y la responsabilidad social.