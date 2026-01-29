Inició el Hay Festival Cartagena y tendrá más de 100 eventos dedicados a repensar el mundo

El Hay Festival Cartagena inició su programación con una oferta de más de 100 eventos que abordarán temas transversales como geopolítica, tecnología, literatura y música, esperando recibir a más de 50.000 asistentes durante cuatro días.

El festival se presenta bajo el concepto de "repensar el mundo" y la programación incluye la participación de escritores, periodistas, cineastas, activistas y músicos de relevancia internacional.

"Para hablar de todo, literatura, geopolítica, nuevos imperialismos, de lo que está sufriendo el mundo y para repensar todos juntos y poder imaginar futuros más justos y más humanos. También vamos a hablar de temas fundamentales como Inteligencia artificial y poder, tecnología y tendremos literatura", aseguró Cristina Fuentes, directora del Hay Festival Cartagena.

Entre los invitados figura la premio Nobel de Paz María Corina Machado, quien participará en uno de los conversatorios más esperados del festival centrado en la situación de Venezuela. .

También la música tendrá un espacio privilegiado con la presencia del reconocido cantautor cubano Silvio Rodríguez, quien encabeza el staff de invitados especiales en el área artística del encuentro cultural.

El componente tecnológico ocupará un lugar central con conversaciones sobre inteligencia artificial y poder. Participarán expertas como Karen Hao y Carissa Véliz , autora del libro 'Privacidad y Poder', quienes abordarán las implicaciones del desarrollo tecnológico en las sociedades contemporáneas.

La literatura nacional e internacional contará con la presencia de destacados escritores, incluyendo a los colombianos Juan Gabriel Vásquez y Juan Esteban Constaín, quienes representarán la producción literaria regional en diversos conversatorios.

El festival contempla una programación inclusiva con 30 actividades dedicadas especialmente a jóvenes y niños, que se realizarán en diferentes puntos de Cartagena.