Gobernación de Córdoba suspende clases en 27 municipios no certificados por emergencia de lluvias

La Gobernación de Córdoba reiteró que la medida se adopta bajo el principio de prevención, priorizando la protección de la comunidad educativa.

febrero 08 de 2026
08:08 p. m.
La Gobernación de Córdoba anunció la suspensión de clases en todos los establecimientos educativos de los 27 municipios no certificados del departamento, medida que regirá desde mañana lunes 9 de febrero hasta el viernes 13, debido a la emergencia que atraviesa la región.

La decisión se fundamenta en la situación de calamidad que afecta a miles de familias, incluyendo a rectores, docentes, personal administrativo y estudiantes.

El gobernador Erasmo Zuleta calificó la medida como un acto de solidaridad y protección: “Nuestra gente está viviendo una situación de calamidad y tenemos a profes, estudiantes y personal administrativo damnificados. De esta forma acompañamos a las personas afectadas y, por otro lado, garantizamos la seguridad de nuestros niños, niñas, jóvenes, profes y demás trabajadores del sector educativo”, expresó.

Medida se amplía tras resolución inicial

En un primer momento, la administración departamental había dispuesto la suspensión de actividades académicas únicamente en algunos colegios afectados, durante los días 4, 5, 6, 9, 10 y 11 de febrero.

Sin embargo, mediante un nuevo acto administrativo expedido este 8 de febrero, se modificó la Resolución No. 00011 del 04 de febrero de 2026, extendiendo la suspensión a la totalidad de instituciones educativas en los 27 municipios no certificados.

Infraestructura y movilidad comprometidas

De acuerdo con los reportes diarios del Puesto de Mando Unificado (PMU), las afectaciones comprometen la infraestructura de varias sedes educativas, impactan el sistema vial y dificultan el desplazamiento seguro de las comunidades hacia las aulas.

La Gobernación de Córdoba reiteró que la medida se adopta bajo el principio de prevención, priorizando la protección de niños, niñas, adolescentes, docentes y personal educativo. El retorno a clases se realizará únicamente cuando existan condiciones seguras y verificadas.

