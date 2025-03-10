Inpec confirma el asesinato de otro dragoneante en Palmira, Valle del Cauca

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó este viernes el asesinato del dragoneante Manuel Antonio Becerra Palma, quien murió en medio de un ataque sicarial en cercanías a la cárcel de Palmira, y Óscar Julián González Garzón, otro uniformado que resultó gravemente herido y se encuentra Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado.

En paralelo, otros dos guardias habrían resultado heridos en un ataque registrado en el municipio de Buga, también en el Valle del Cauca. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si existe relación entre los casos.

Las primeras investigaciones señalan que los recientes ataques contra funcionarios del Inpec estarían siendo perpetrados por la organización criminal conocida como Muerte a Guardias Opresores (Mago), estructura que opera bajo las órdenes de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá. Esta banda se caracteriza por sembrar el temor entre los cuerpos de vigilancia penitenciaria, en medio de una escalada de violencia que ha dejado varios muertos y heridos en distintas regiones del país.

Estos ataques se suman al atentado ocurrido en la mañana de este viernes 3 de octubre en la cárcel Modelo de Bogotá, donde cuatro motorizados dispararon contra las instalaciones a las 6:30 de la mañana, dejando un dragoneante muerto y tres más heridos en la localidad de Puente Aranda.

Inpec refuerza medidas de seguridad tras los recientes ataques

A través de una carta, el capitán de Prisiones y director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí, John Freddy Rojas, extremar medidas de autroprotección y seguridad tras los atentados de este viernes.

Dentro de las medidas, ordenó la activación de alerta, en la que indicó: "asuma que su entorno presenta un riesgo potencial. Mantenga la observación permanente de personas, vehículos, y objetos extraños o sospechosos"

El director también hizo un llamado al rompimiento de la rutina, discresión y perfil bajo, y reporte inmediato.