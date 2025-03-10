CANAL RCN
Colombia

Inpec confirma el asesinato de otro dragoneante en Palmira, Valle del Cauca

El ataque sicarial dejó un dragoneante muerto y otro gravemente herido con pronóstico reservado.

Denuncian amenazas a 20 funcionarios de la cárcel La Picaleña, en Ibagué
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
08:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó este viernes el asesinato del dragoneante Manuel Antonio Becerra Palma, quien murió en medio de un ataque sicarial en cercanías a la cárcel de Palmira, y Óscar Julián González Garzón, otro uniformado que resultó gravemente herido y se encuentra Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado.

¿Qué se sabe del dragoneante que murió en atentado contra la cárcel modelo en Bogotá?
RELACIONADO

¿Qué se sabe del dragoneante que murió en atentado contra la cárcel modelo en Bogotá?

En paralelo, otros dos guardias habrían resultado heridos en un ataque registrado en el municipio de Buga, también en el Valle del Cauca. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si existe relación entre los casos.

Las primeras investigaciones señalan que los recientes ataques contra funcionarios del Inpec estarían siendo perpetrados por la organización criminal conocida como Muerte a Guardias Opresores (Mago), estructura que opera bajo las órdenes de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá. Esta banda se caracteriza por sembrar el temor entre los cuerpos de vigilancia penitenciaria, en medio de una escalada de violencia que ha dejado varios muertos y heridos en distintas regiones del país.

Estos ataques se suman al atentado ocurrido en la mañana de este viernes 3 de octubre en la cárcel Modelo de Bogotá, donde cuatro motorizados dispararon contra las instalaciones a las 6:30 de la mañana, dejando un dragoneante muerto y tres más heridos en la localidad de Puente Aranda.

Inpec refuerza medidas de seguridad tras los recientes ataques

A través de una carta, el capitán de Prisiones y director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí, John Freddy Rojas, extremar medidas de autroprotección y seguridad tras los atentados de este viernes.

Dentro de las medidas, ordenó la activación de alerta, en la que indicó: "asuma que su entorno presenta un riesgo potencial. Mantenga la observación permanente de personas, vehículos, y objetos extraños o sospechosos"

El director también hizo un llamado al rompimiento de la rutina, discresión y perfil bajo, y reporte inmediato.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Gobernadora del Valle y alcalde de Cali le envían un mensaje de esperanza al país

Antioquia

Denuncian nuevas amenazas contra candidata juvenil del Centro Democrático en Antioquia

Fuerza Aérea Colombiana

¿Cómo va la reparación de los helicópteros MI-17 tras estallar escándalo por millonario contrato?

Otras Noticias

Bogotá

Festival Unidos por una Sonrisa: así podrá apoyar a niños con parálisis cerebral

Así se vivirá el Festival Unidos por una Sonrisa, un evento que cambiará la vida de niños con parálisis cerebral.

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 3 de octubre: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 3 de octubre de 2025 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Medio oriente

Israel anuncia implementación inmediata del plan de Trump para Gaza tras respuesta de Hamás

Enfermedades

¿Cómo detectar la displasia de cadera sin necesidad de exponerse a la radiación?

Mundial de fútbol

¿Cuánto cuesta el balón con el que se jugará el Mundial 2026? Precios y versiones