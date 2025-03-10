CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué se sabe del dragoneante que murió en atentado contra la cárcel modelo en Bogotá?

El funcionario llevaba tres años en la institución y salía de turno cuando ocurrió el ataque.

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
01:53 p. m.
Se conocen nuevos detalles sobre el atentado que, a primera hora de este viernes, 3 de octubre, cobró la vida de un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y dejó a otros tres heridos.

Ocurrió a las afueras de la cárcel Modelo, en la localidad de Puente Aranda, hasta donde llegaron cuatro motorizados, sobre las 6:30 de la mañana, y dispararon de manera indiscriminada contra las instalaciones.

A esta hora, un grupo conformado por agentes de Fiscalía y Policía Metropolitana intenta dar con el paradero de los autores materiales del hecho, que atacaron a los guardias cuando salían de turno.

¿Qué se sabre sobre los guardias heridos en la Cárcel Modelo?

A la entrada de la Modelo, cuatro dragoneantes resultaron heridos. Dos se recuperan de lesiones menores, uno se encuentra en estado crítico y el último falleció, luego de ser trasladado a la Clínica Colombia.

Se trata de Miguel Muñoz Llano, un joven guardia, de 26 años, que se encontraba vinculado a la institución desde el 2022.

Al respecto, el director el Inpec, coronel Daniel Gutiérrez informó que “la Policía Nacional llegó muy temprano al lugar de los hechos con la Sijín, con inteligencia, para recolectar información e iniciar el proceso investigativo para dar con la captura d ellos delincuentes”.

Y el jefe de la cartera de Justicia, Eduardo Montealegre, lamentó la noticia: “El Ministerio de Justicia envía un mensaje de solidaridad, de condolencia, a la familia del dragoneante que en el día de hoy perdió su vida en cumplimiento de sus funciones por un acto bárbaro y violento del terrorismo”.

Dragoneantes denuncian que están solos:

En lo corrido del 2025 se han registrado tres atentados contra la institución. El pasado 6 de junio criminales lanzaron una granada contra la cárcel de Villahermosa, en Cali; dejando a un niño y tres guardianes heridos y el 25 de septiembre otra granada fue arrojada contra el vehículo asignado al director regional de occidente del Inpec, Guillermo Andrés González.

Además, la institución ha recibido amenazas anónimas y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y La Inmaculada.

“Nosotros estamos abandonados, a expensas de lo que pueda sucedernos. No tenemos respaldo de ninguna entidad, el Ministerio de Justicia nos tiene abandonados. Se han solicitado actuaciones de cumplimento en las mesas de negociación estatal, pero nada”, advirtió el dragoneante del Inpec Carlos Estupiñán en diálogo con Noticias RCN.

